Verstörender Vorfall in einer S-Bahn zwischen Wetzikon ZH und Uster: Ein Mann schlägt mehrmals gegen Kopf und Körper seines Hundes. Mitreisende informieren die Polizei.

In einer S-Bahn von Wetzikon nach Uster schlug ein Mann wiederholt seinen Hund.

Der Mann konnte zunächst entkommen, wurde aber durch Hinweise der Kantonspolizei Zürich identifiziert.

Er wird nun strafrechtlich verfolgt, und das Veterinäramt wird über den Vorfall informiert. Mehr anzeigen

Am vergangenen Montag, nach 11 Uhr, kam es in einer S-Bahn, die von Wetzikon her nach Uster unterwegs war, zu einem Vorfall. Dabei schlug ein Mann mehrfach gegen Kopf und Körper seines Hundes. Durch das laute Jaulen und Winseln des Hundes bemerkten andere Reisende die übermässige Härte und alarmierten die Polizei.

Als die Patrouille der Stadtpolizei Uster vor Ort eintraf, war der bezeichnete Mann bereits nicht mehr auffindbar. Anschliessend wurden Ermittlungen aufgenommen und mit der Transportpolizei sowie der Kantonspolizei Zürich Informationen ausgetauscht. Letztlich führte ein Hinweis der Kantonspolizei Zürich zu einem 46-jährigen Schweizer.

Im Zuge der darauffolgenden Befragung stellte sich heraus, dass es sich um jene Person handelt, welche in der bezeichneten S-Bahn gewaltsam mit seinem Hund umgegangen ist.

Der Mann muss sich nun vor dem Statthalteramt Uster wegen übermässiger Härte bei der Erziehung seines Hundes verantworten. Zudem wird das zuständige Veterinäramt über den Vorfall orientiert.