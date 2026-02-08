  1. Privatkunden
Eine nach «Urin riechende Flüssigkeit» Mann soll Balkonmöbel von Nachbarin beschmutz haben – Streit eskaliert

Lea Oetiker

8.2.2026

Der Beschuldigte bestritt den Vorwurf vehement. (Archivbild)
Der Beschuldigte bestritt den Vorwurf vehement. (Archivbild)
sda

Ein Mann aus Dielsdorf ZH stand wegen einer übelriechenden Flüssigkeit auf dem Balkon seiner Nachbarin vor Gericht – und wurde mangels Beweisen freigesprochen.

Lea Oetiker

08.02.2026, 08:55

08.02.2026, 09:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann aus dem Bezirk Dielsdorf ZH wurde beschuldigt, in der Nacht eine nach «Urin riechende Flüssigkeit» auf die Balkonmöbel seiner Nachbarin geschüttet zu haben.
  • Er bestritt die Tat und sprach von einem möglichen Racheakt, Beweise dafür gab es keine.
  • Wegen zahlreicher Ungereimtheiten sprach das Gericht ihn frei.
Mehr anzeigen

Ein Nachbarschaftsstreit hat das Bezirksgericht Dielsdorf ZH beschäftigt: Ein 44-jähriger Mann stand unter Verdacht, eine nach «Urin riechende Flüssigkeit» auf die Balkonmöbel seiner Nachbarin geschüttet zu haben. So steht es im Strafbefehl, der dem «Tages-Anzeiger» vorliegt.

Das Statthalteramt hatte ihn per Strafbefehl zu einer Busse von 300 Franken und Gebühren von 330 Franken verurteilt. Der Vorfall soll sich in der Nacht auf den 1. Juni 2025 ereignet haben, die Kissen der Nachbarin seien daraufhin unbrauchbar geworden.

Der Beschuldigte bestritt den Vorwurf vehement. Er habe ohne Anhörung oder Beweise den Strafbefehl erhalten und sei darüber «erschrocken». Mit der Nachbarin, so sagte er vor Gericht, habe er nie Kontakt gehabt. Warum sie ihn beschuldige, könne er sich nicht erklären – allenfalls handle es sich um einen Racheakt im Zusammenhang mit früheren Vorwürfen wegen beschädigter Autos in der Tiefgarage, schreibt die Zeitung weiter.

Bezirksgericht sprach Mann frei

Der Richter wies darauf hin, dass ein Strafbefehl zunächst ohne vertiefte Untersuchung erlassen werde und erst bei Einspruch zu einem ordentlichen Verfahren führe. In diesem Fall zeigten sich laut Gericht jedoch zahlreiche Widersprüche: unklare Beweisfotos, weggeworfene Möbel und fehlende Belege über die Herkunft der Flüssigkeit.

Wegen unzureichender Beweise sprach das Bezirksgericht den Mann frei, so der «Tages-Anzeiger». Die Kosten trägt der Staat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. «Weshalb der Verdacht überhaupt auf Sie fiel, steht für uns in den Sternen», sagte der Richter zum Abschluss – worauf der Freigesprochene trocken bemerkte: «Für mich auch.»

Die Staatskosten trägt der Kanton. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

