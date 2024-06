Die Polizei suchte ohne Erfolg. (Symbolbild) sda

In Mellingen AG ist gestern Nachmittag ein Mann in die Reuss gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Die Suche nach ihm verlief ergebnislos.

Am Dienstag kurz nach 16 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in Mellingen AG ein Mann nach einem Kopfsprung in die Reuss nicht mehr aufgetaucht sei.

Sofort wurde durch mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei die Suche nach dem Vermissten eingeleitet. Zur Unterstützung bei der Suche wurden ein Hubschrauber der Rega und die Wasserrettung mit mehreren Booten hinzugezogen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich beim Vermissten um einen 32-jährigen Mann aus Litauen handeln. Die Suche nach dem Vermissten verlief ergebnislos.