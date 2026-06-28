Seine Kollegen hatten ihn gewarnt – der 28-Jährige springt gestern Abend dennoch in die Aare und verschwindet. Auch heute suchen die Behörden per Helikopter nach dem Verunfallten – bisher erfolglos.

Ein Mann ist bei Windisch AG in die Aare gespungen und wird seither vermisst.

Im Kanton Aargau hat sich am gestrigen Samstagabend erneut ein Badeunfall ereignet: Ein 28-jähriger Pakistani wurde laut Polizeiangaben in Windisch nach einem Sprung in die Aare mitgerissen. Die umfangreiche Such- und Rettungsaktion blieb bis Sonntagmittag ergebnislos.

Der Mann sei gegen 19.45 Uhr vom Aaresteg Mülimatt in den Fluss gesprungen, teilte die Kantonspolizei Aargau heute mit. Mehrere anwesende Kollegen hätten ihn vorgängig aufgefordert, dies zu unterlassen.

Der Pakistani tauchte nach dem Sprung kurz auf, schrie um Hilfe und tauchte anschliessend wieder unter. Seither fehlt von ihm jede Spur, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die umgehend eingeleiteten Suchmassnahmen mit diversen Polizeipatrouillen und einem Rettungshelikopter hätten mehrere Stunden gedauert. Bislang sei der Mann nicht aufgefunden worden. Die Suche werde fortgesetzt.

Bereits am Freitagabend kam es zu Badeunfällen im Kanton Aargau in der Reuss und im Rhein. Ein Mann kam im Rhein ums Leben, ein Mann wird weiterhin in der Reuss vermisst. Eine weitere Person wurde in letzter Sekunden aus dem Rhein gerettet.