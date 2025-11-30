In einem Wohnquartier in Schlieren ZH kam es zu einem tödlichen Selbstunfall. Kantonspolizei Zürich

Bei einem Selbstunfall in der Nacht auf Sonntag ist in Schlieren ZH ein Mitfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Der Fahrer stellte sich nach anfänglicher Flucht. Eine weitere Beifahrerin ist flüchtig.

Kurz vor Mitternacht, um 23.30 Uhr, fuhr ein Mann am Samstag mit einem über 500 PS starken Auto von der Engstringerstrasse in die Grabenstrasse in Schlieren ZH. Nach einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechtsseitig von der Strasse ab, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Dabei fuhr er demnach eine Strassenbeleuchtung um, schrammte an einem Baum vorbei und prallte frontal in eine Hausfassade. Beim Aufprall wurde sein Mitfahrer, ein 39-jähriger Nordmazedonier, lebensbedrohlich verletzt und musste mit dem Rettungsdienst Spital Limmattal in ein Spital gebracht werden.

Der Fahrer, ein mutmasslich 39-jähriger Nordmazedonier und eine derzeit noch unbekannte weitere Beifahrerin ergriffen die Flucht und liessen den schwerverletzten Mann, ohne Hilfe zu leisten zurück.

Mitfahrer stirbt, Fahrer stellt sich

Die Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Spuren vor Ort, geht die Polizei davon aus, dass der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er-Zone der Quartierstrasse fuhr.

Kurz vor 12 Uhr stellte sich der gesuchte Autofahrer bei der Kantonspolizei Zürich. Die Ermittlungen bezüglich der unbekannten Beifahrerin laufen derzeit weiter. Am frühen Sonntagnachmittag erlag der Mitfahrer im Spital seinen schweren Verletzungen.