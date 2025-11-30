  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tödliche Kollision in Schlieren ZH Mann stirbt nach Autounfall – Fahrer stellt sich nach Flucht

Dominik Müller

30.11.2025

In einem Wohnquartier in Schlieren ZH kam es zu einem tödlichen Selbstunfall.
In einem Wohnquartier in Schlieren ZH kam es zu einem tödlichen Selbstunfall.
Kantonspolizei Zürich

Bei einem Selbstunfall in der Nacht auf Sonntag ist in Schlieren ZH ein Mitfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Der Fahrer stellte sich nach anfänglicher Flucht. Eine weitere Beifahrerin ist flüchtig.

Dominik Müller

30.11.2025, 14:48

30.11.2025, 14:49

Kurz vor Mitternacht, um 23.30 Uhr, fuhr ein Mann am Samstag mit einem über 500 PS starken Auto von der Engstringerstrasse in die Grabenstrasse in Schlieren ZH. Nach einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechtsseitig von der Strasse ab, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Dabei fuhr er demnach eine Strassenbeleuchtung um, schrammte an einem Baum vorbei und prallte frontal in eine Hausfassade. Beim Aufprall wurde sein Mitfahrer, ein 39-jähriger Nordmazedonier, lebensbedrohlich verletzt und musste mit dem Rettungsdienst Spital Limmattal in ein Spital gebracht werden.

Der Fahrer, ein mutmasslich 39-jähriger Nordmazedonier und eine derzeit noch unbekannte weitere Beifahrerin ergriffen die Flucht und liessen den schwerverletzten Mann, ohne Hilfe zu leisten zurück.

Mitfahrer stirbt, Fahrer stellt sich

Die Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Spuren vor Ort, geht die Polizei davon aus, dass der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er-Zone der Quartierstrasse fuhr.

Kurz vor 12 Uhr stellte sich der gesuchte Autofahrer bei der Kantonspolizei Zürich. Die Ermittlungen bezüglich der unbekannten Beifahrerin laufen derzeit weiter. Am frühen Sonntagnachmittag erlag der Mitfahrer im Spital seinen schweren Verletzungen.

Meistgelesen

Diese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer-Initiative
Knall im Zürcher Oberland –  Gemeinde lehnt Spital-Finanzierung ab +++ Abfuhr für SP und Grüne bei Tempo 30
Wilde Partie zwischen Servette und YB endet mit einem Remis
So hat deine Gemeinde abgestimmt
Gefährlicher Straftäter flieht aus Psychiatrie nahe Schweizer Grenze