Mann stirbt bei Autounfall in Amriswil im Thurgau

Bei einem Autounfall im Kanton Thurgau ist ein 90-jähriger Mann gestorben. Wohl wegen einer «medizinischen Ursache» kam der Fahrer auf die Gegenfahrbahn.

Ein 90-jähriger Mann ist am Samstagmorgen bei einem Autounfall im Kanton Thurgau gestorben. Nach Erkenntnissen der Polizei kam es wegen einer «medizinischen Ursache» zum Unfall in Amriswil.

Der Autofahrer fuhr kurz nach 10.15 Uhr in Richtung Sommeri, als bei einer Verzweigung sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem Zaun kollidierte, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Trotz Reanimationsmassnahmen der Rettungskräfte starb der Mann noch am Unfallort.