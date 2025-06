Auch die Rega stand nach dem Unfall in Kriens LU im Einsatz. Symbolbild: Keystone

In Kriens LU hat sich am Montag ein tödlicher Unfall ereignet. Dabei ist ein 66-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Keystone-SDA SDA

Ein 66-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in Kriens LU tödlich verunglückt. Im Gebiet Kreuzhöhe am Sonnenberg stürzte er über eine Felswand.

Er verletzte sich laut Angaben der Luzerner Polizei dabei so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst 144, die Feuerwehr Kriens und ein Rettungshelikopter.