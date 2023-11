Der Mann fiel mit dem Stapler in die untere Etage des Gebäudes. Keystone

Ein 49-jähriger Mann ist in Landquart GR bei Arbeiten mitsamt einem Stapler zweieinhalb Meter tief gestürzt, weil der Boden unter ihm einbrach. Er ist vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 49-jähriger Mann ist in Landquart GR bei Arbeiten mitsamt einem Stapler zweieinhalb Meter tief gestürzt.

Als er mit einem Elektrostapler über eine mit Betonplatten abgedeckte Öffnung fuhr, seien die Platten eingebrochen.

Er ist vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 14 Uhr in Landquart GR, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Der Elektrostapler sei über eine mit Betonplatten abgedeckte Öffnung gefahren. Dabei seien die Platten eingebrochen.

Der 49-jähriger Mann ist mitsamt dem Stapler zweieinhalb Meter tief gestürzt. Er ist vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

Die Umstände, die zum Arbeitsunfall führten, werden durch die Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Graubünden untersucht.

sda