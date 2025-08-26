Mann stirbt in Lausanne nach Streit auf Restaurantterrasse

Die Kantonspolizei Waadt im Einsatz. (Archivbild) Bild: sda

Nach einer Auseinandersetzung auf der Terrasse eines Restaurants in Lausanne ist ein 43-jähriger Eritreer gestorben. Ein Mitarbeiter des Lokals wurde festgenommen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Auseinandersetzung auf der Terrasse eines Restaurant in Lausanne ist ein Mann gestorben.

Der 43-jährige Eritreer bekam einen Fusstritt ins Gesicht und verlor das Bewusstsein. Er verstarb dann einige Tage später im Spital.

Der mutmassliche Angreifer wurde festgenommen. Mehr anzeigen

Ein 43-jähriger Eritreer ist nach einer Auseinandersetzung auf der Terrasse eines Restaurants in Lausanne in der vergangenen Woche gestorben. Ein Mitarbeiter des Lokals wurde festgenommen.

Die Auseinandersetzung fand in der Nacht auf Donnerstag kurz nach der Schliessung des Restaurants zwischen dem Opfer und mehreren Angestellten statt. Sie endete mit einem Fusstritt ins Gesicht des Opfers, woraufhin der Mann das Bewusstsein verlor.

Mutmasslicher Angreifer wurde festgenommen

Der Mann verstarb am Samstag im Universitätsspital Lausanne Chuv an den Folgen seiner Verletzungen, wie ein Sprecher der Waadtländer Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Er bestätigte damit einen Bericht der Zeitung «24 heures».

Der mutmassliche Angreifer wurde festgenommen, durfte das Polizeigebäude jedoch wieder verlassen, nachdem er vom Staatsanwalt befragt worden war. Weitere Mitarbeitende, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wurden als Zeugen einvernommen.

Ein Strafverfahren war im Gange. Eine Obduktion wurde durchgeführt, um die genaue Todesursache zu klären.