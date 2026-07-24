Ein 73-jähriger Mann ist bei einem Traktorunfall in Schwellbrunn AR ums Leben gekommen. Das Fahrzeug rutschte bei Arbeiten an einer Böschung ab und überschlug sich. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Darum geht's Ein 73-jähriger Mann verunglückte bei Mulcharbeiten mit seinem Traktor.

Das Fahrzeug rutschte wegen der starken Schräglage ab und überschlug sich.

Der Mann geriet mutmasslich unter den Traktor und erlitt tödliche Verletzungen. Zusammenfassung erstellt mit

Beim Überschlag eines Traktors am Donnerstag in Schwellbrunn AR ist ein 73-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Das Fahrzeug hatte sich gemäss der Polizei in einer Böschung überschlagen und ist in einem Wald zum Stillstand gekommen.

Die Ausserrhoder Kantonspolizei erhielt am Donnerstag die Meldung, dass in Schwellbrunn im unwegsamen Gelände eine leblose Person und ein landwirtschaftliches Gefährt gefunden wurden. Die Abklärungen ergaben, dass der Mann mit einem Traktor in einer Böschung mit Mulcharbeiten beschäftigt war, heisst es in einem Communiqué vom Freitag. Wegen der starken Schräglage rutschte das Fahrzeug und überschlug sich.

«Der Mann dürfte unter das Fahrzeug geraten sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben», hiess in der Mitteilung weiter. Angehörige der Alpinen Rettung Ostschweiz bargen den 73-Jährigen. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.