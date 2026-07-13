Nach einem Badeunfall ist ein Mann am Neuenburgersee ums Leben gekommen. Der 40-Jährige war beim Schwimmen in Not geraten, trotz schneller Hilfe starb er später im Spital.

Am Neuenburgersee ist ein Mann nach einem Badeunfall gestorben (Symbolbild).

Ein Mann im Alter von rund 40 Jahren ist nach einem Badeunfall in Cortaillod NE am Neuenburgersee ums Leben gekommen. Trotz rascher Hilfe konnte er nicht gerettet werden.

Der Mann geriet am Donnerstag gegen 14.45 Uhr beim Schwimmen im Neuenburgersee aus bislang ungeklärten Gründen in Not, wie die Neuenburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter lagen nicht vor.

Bereits am Ufer bewusstlos

Anwesende Personen und ein dienstfreier Neuenburger Polizist eilten dem Schwimmer zu Hilfe und brachten ihn ans Ufer. Dort war der Mann bereits bewusstlos. Eine Ambulanz sowie ein Notarztteam übernahmen die Erstversorgung.

Nach der medizinischen Stabilisierung wurde der Verunfallte in ein Universitätsspital gebracht. Dort erlag der Mann am Wochenende seinen Verletzungen.