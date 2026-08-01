In Ittigen im Kanton Bern ist ein Mann bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand den Mann zunächst bewusstlos im Treppenhaus, er starb aber später im Spital.

Der Brand brach in einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses aus. Die betroffene Wohnung weist nach dem Feuer deutliche Russspuren auf.

Darum geht’s Bei einem Brand in Ittigen im Kanton Bern ist ein Mann ums Leben gekommen.

Er war von der Feuerwehr zunächst bewusstlos im Treppenhaus des betroffenen Hauses angetroffen worden.

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden drei Personen ins Spital gebracht. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Brand in Ittigen im Kanton Bern ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Er war von der Feuerwehr zunächst bewusstlos im Treppenhaus des betroffenen Hauses angetroffen worden, starb aber später im Spital. Die anderen Hausbewohner konnten sich selbstständig retten.

Die Brandmeldung ging gegen 5.40 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilte. Das Feuer im dritten Stockwerk des Wohnhauses konnte demnach rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden drei Personen ins Spital gebracht.

Die Wohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, wurde stark beschädigt, die restlichen Wohnungen im Haus blieben verschont. Die Brandursache wird nun abgeklärt.