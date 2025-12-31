  1. Privatkunden
Melchsee-Frutt OW Mann stürzt aus Sessellift acht Meter in die Tiefe

SDA

31.12.2025 - 11:11

Am Dienstagnachmittag stürzte in Melchsee-Frutt OW ein Mann von einem Sessellift und verletzte sich dabei lebensbedrohlich.
Am Dienstagnachmittag stürzte in Melchsee-Frutt OW ein Mann von einem Sessellift und verletzte sich dabei lebensbedrohlich.
Symbolbild: KEYSTONE

Ein 53-jähriger Mann ist am gestern Nachmittag von einem Sessellift in Melchsee-Frutt gestürzt. Er hat sich dabei lebensbedrohlich verletzt und wurde ins Spital geflogen.

Keystone-SDA

31.12.2025, 11:11

31.12.2025, 11:24

Am gestrigen Dienstag ist um 15.20 Uhr ein 53-jähriger Mann mit weiteren Personen in den Sessellift im Distelboden in Richtung Erzegg gestiegen, teilt die Kantonspolizei mit.

Aus noch nicht geklärten Gründen sei er kurz vor dem ersten Masten aus einer Höhe von etwa acht Metern aus dem Sessel gefallen und habe sich lebensbedrohlich verletzt.

Der Mann sei von der Rega ins Spital geflogen worden. Für eine technische Ursache bestehen laut Polizeiangaben keine Hinweise.

