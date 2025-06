Ein Helikopter der Rega flog den 73-Jährigen in ein Spital. Dort starb er wenig später. (Symbolbild) Keystone

Keystone-SDA SDA

Nach einem Arbeitsunfall in Herdern TG ist ein Mann am Donnerstag im Spital gestorben. Der 73-Jährige war gemäss der Polizei zuvor durch eine Heuklappe mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Weshalb der Mann während den Arbeiten in einer Scheune stürzte, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit der Rega in ein Spital geflogen, wo er wenig später starb.