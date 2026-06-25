Auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Walchwil ZG ist ein Mann in eine Güllengrube gestürzt und verstorben. Vier weitere Personen wurden beim Rettungsversuch erheblich verletzt.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag, kurz vor 9.30 Uhr, auf einem Landwirtschaftsbetrieb beim Hinterberg in der Gemeinde Walchwil ZG. Ein 69-jähriger Mann führte Arbeiten an einer Güllengrube aus, als er aus noch nicht bekannten Gründen in diese stürzte, teilt die Zuger Polizei mit.

Zwei Männer im Alter von 24 und 53 Jahren eilten demnach dem Verunfallten zu Hilfe. Dabei atmeten sie Gase ein und erlitten erhebliche Verletzungen. Ebenfalls erheblich verletzt wurden zwei weitere Männer im Alter von 21 und 37 Jahren, die ebenfalls helfen wollten.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurden drei der Verletzten mit je einem Rettungshelikopter der Rega in verschiedene Spitäler geflogen. Eine weitere Person wurde durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.

Der 69-jährige Mann, der zuvor in die Güllengrube gestürzt war, wurde durch mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr geborgen. Trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Versorgung verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Für die Betreuung der am Unfallort anwesenden Personen wurde das Care-Team des Kantons Zug aufgeboten.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.