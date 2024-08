Die Kantonspolizei Obwalden ist am Samstag wegen eines Gleitschirmunfalls ausgerückt. Archivbild: Keystone

Am Samstagnachmittag hat sich in Engelberg OW ein Gleitschirmunfall ereignet. Dabei ist ein Pilot abgestürzt und tödlich verunglückt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Engelberg OW hat sich am Samstag ein tödlicher Gleitschirmunfall ereignet.

Der 39-jährige Mann ist noch am Unfallort verstorben. Mehr anzeigen

Am Samstag hat ein 39-jähriger in der Schweiz wohnhafter chilenischer Gleitschirmpilot um circa 14.45 Uhr in Engelberg OW, im Gebiet Brunni, seinen Flug gestartet. Bereits kurz nach dem Start ist er in Schwierigkeiten gekommen und im Bereich Oberristis ins Wiesland abgestürzt. Das schreibt die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung.

Demnach sei der Mann trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch Passanten, die First Responder und eines Notarztes, noch auf der Unfallstelle verstorben.

Die strafrechtlichen Ermittlungen werden derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden, unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, durchgeführt.