Die Walliser Polizei stand am Montag im Einsatz. (Symbolbild) sda

Am Montag kam es in Sitten zu einem Arbeitsunfall. Zwei Männer urden dabei verletzt, einer von ihnen erlag später im Spital seinen chweren Verletzungen.

Kurz nach 15.30 Uhr am Montag waren zwei Männer damit beschäftigt, ein Metallschild von der Wand eines Gebäudes an der Rue des Cèdres in Sitten zu demontieren. Während sie sich auf Leitern befanden, verloren beide Männer aus bislang ungeklärten Gründen das Gleichgewicht und stürzten zu Boden.

Die umgehend alarmierten Rettungskräfte leisteten vor Ort die medizinische Erstversorgung. Anschliessend wurden beide Männer mit Ambulanzen ins Spital von Sitten transportiert.

Einer der beiden, ein 63-jähriger Schweizer, erlag dort seinen Verletzungen. Der zweite Mann erlitt leichtere Verletzungen.

Neben der Kantonspolizei Wallis standen auch die Police Régionale des Villes du Centre (PRVC) sowie die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO144) im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.