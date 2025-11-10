Mann soll seine Ehefrau getötet haben – und danach sich selbst

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Truttikon ZH Mann soll seine Ehefrau getötet haben – und danach sich selbst

Lea Oetiker

10.11.2025

Untersuchungen wurden eingeleitet.
Untersuchungen wurden eingeleitet.
KEYSTONE

In Truttikon ZH sind am Sonntagabend ein Mann und eine Frau tot entdeckt worden. Laut Polizei deutet alles auf ein Tötungsdelikt mit anschliessendem Suizid hin.

Lea Oetiker

10.11.2025, 10:33

10.11.2025, 10:41

In Truttikon ZH wurden am Sonntagabend in einem Wohnhaus eine tote Frau und ein toter Mann aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt sowie einem Suizid aus.

Gemäss dem aktuellen Kenntnisstand hat ein 78-jähriger Mann seine 65-jährige Ehefrau und danach sich selbst getötet, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Beide Verstorbenen waren Schweizer Staatsangehörige.

Die Polizei wurde am Sonntag kurz nach 17 Uhr von der Tochter des Paars alarmiert. Sie habe ihre Eltern leblos im Wohnhaus entdeckt. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat führt die zuständige Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Kantonspolizei.

Meistgelesen

Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
Mann soll seine Ehefrau getötet haben – und danach sich selbst
Landi-Bäckerei muss trotz Gewinn schliessen
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Trump begnadigt seinen Ex-Anwalt Rudy Giuliani und zahlreiche Wahlhelfer