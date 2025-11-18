  1. Privatkunden
Derendingen SO Mann tot in Wohnung gefunden – Polizei ermittelt wegen Gewaltdelikt

Lea Oetiker

18.11.2025

In einer Wohnung in Derendingen ist am Montagmorgen ein Mann tot aufgefunden worden.
In einer Wohnung in Derendingen ist am Montagmorgen ein Mann tot aufgefunden worden.
sda

In einer Wohnung in Derendingen ist am Montagmorgen ein Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus und hat eine tatverdächtige Person noch am Tatort festgenommen.

Lea Oetiker

18.11.2025, 10:54

In Derendingen ist am Montagmorgen ein Mann tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn steht ein Gewaltdelikt im Vordergrund. Eine tatverdächtige Person wurde noch am Tatort festgenommen.

Eine Drittperson hatte kurz nach 8 Uhr die Polizei verständigt und gemeldet, dass in einer Wohnung an der Hauptstrasse ein lebloser Mann liege. Einsatz- und Rettungskräfte rückten umgehend aus. Vor Ort bestätigten sich die Angaben, der Mann konnte nur noch tot aufgefunden werden.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn nahmen umgehend Ermittlungen zur Todesursache und den genauen Umständen auf. Auch Spezialisten eines rechtsmedizinischen Instituts standen im Einsatz. Weitere Angaben zur Identität des Toten und der festgenommenen Person machte die Polizei zunächst nicht.

