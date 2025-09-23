EIn unbekannter Mann hat eine Bank in Horn TG überfallen. Kantonspolizei Thurgau

Nach dem Banküberfall in Horn vom 18. September sucht die Thurgauer Polizei mit unverpixeltem Bildmaterial nach dem unbekannten Täter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Unbekannter hat am 18. September in Horn TG eine Bank überfallen und ist mit Bargeld geflüchtet.

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, veröffentlicht die Polizei nun unverpixelte Fotos des Täters.

Er wird als etwa 170 Zentimeter gross beschrieben und die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten. Mehr anzeigen

Am Donnerstag, 18. September 2025, betrat ein Unbekannter kurz vor 11.30 Uhr eine Bankfiliale am Bahnhofplatz in Horn TG. Er bedrohte eine Angestellte verbal und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete er anschliessend in Richtung Bahnhof.

Da die bisherigen Ermittlungen ohne Erfolg blieben, veröffentlicht die Polizei nun das vorhandene Bildmaterial unverpixelt.

Der Täter wird als ungefähr 170 Zentimeter gross mit heller Hautfarbe beschrieben. Er trug eine beige Jacke, ein graues Base-Cap und eine Sonnenbrille. Er spreche nur gebrochen Deutsch, heisst es in der Beschreibung der Polizei.

Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Angaben zum abgebildeten Mann oder zum Überfall machen kann, soll sich unter 058 345 22 22 melden.