Bei Raubüberfall wurde der Mitarbeiter verletzt – und vermutlich auch der Täter. Polizei Luzern

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in Luzern eine Bijouterie überfallen und dabei einen Mitarbeiter verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Luzern hat am Mittwochnachmittag ein Unbekannter eine Bijouterie überfallen und einen Mitarbeiter verletzt.

Der Täter erbeutete Schmuck und flüchtete in Richtung Hirschengraben.

Die Polizei sucht Zeugen. Mehr anzeigen

Bei einem Raubüberfall auf eine Bijouterie in der Stadt Luzern ist am Mittwochnachmittag ein Mitarbeiter verletzt worden, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Täter erbeutete Schmuck und konnte flüchten. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall ereignete sich am Mittwoch, 12. November, kurz nach 16 Uhr in einem Geschäft an der Stadthausstrasse. Laut Polizei kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und einem Angestellten, der dabei verletzt wurde. Der Mann musste vor Ort vom Rettungsdienst 144 medizinisch versorgt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte auch der Täter verletzt worden sein, weil er während des Vorfalls Pfefferspray abbekam. Der Mann flüchtete danach mit Schmuck in Richtung Hirschengraben.

Polizei sucht Täter

Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 180 bis 190 Zentimeter gross und zwischen 25 und 45 Jahre alt. Er trug eine dunkle Baseballkappe, eine dunkelgrüne Jacke, Bluejeans und weisse Turnschuhe.

Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 180 bis 190 Zentimeter gross und zwischen 25 und 45 Jahre alt. Polizei Luzern

Die Luzerner Polizei bittet Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Besonders gesucht werden Hinweise zu einem Mann, der sich möglicherweise in der Nähe eines Brunnens in der Stadt die Augen ausgewaschen hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen.