Diese Postfiliale hat am Freitagmorgen ein Mann überfallen. Er ist mit mehreren hundert Franken Beute entkommen. Screenshot Google Streetview

Ein maskierter Mann hat am Vormittag eine Postfiliale in Zürich-Höngg überfallen. Er bedrohte eine Angestellte und floh mit mehreren hundert Franken. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagmorgen hat ein Mann im Zürcher Quartier Höngg die Postfiliale an der Gsteigstrasse überfallen.

Mit mehreren hundert Franken Bargeld ist der Unbekannte geflüchtet.

Die Stadtpolizei Zürich fahndet nach dem mutmasslichen Täter. Mehr anzeigen

Am späten Freitagvormittag hat ein unbekannter Mann eine Poststelle an der Gsteigstrasse in Zürich-Höngg überfallen. Gegen 11 Uhr betrat der Täter das Gebäude, bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er mehrere hundert Franken erbeutet hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Stadtpolizei Zürich hat eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet. Zudem sind Spezialistinnen und Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, hat einen dunkleren Teint und eine schlanke Statur. Seine Körpergrösse wird auf 175 bis 180 Zentimeter geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke, eine blaue Wintermütze und verbarg sein Gesicht mit einer schwarzen Hygienemaske sowie einer Sonnenbrille mit blauen Spiegelgläsern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsort des Verdächtigen geben können, sich zu melden.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.