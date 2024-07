Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Kapo FR

In der Nacht auf Dienstag brach in Bulle ein Feuer aus. Zwei Personen starben und etwa 20 wurden verletzt.

zis Sven Ziegler

Am Dienstag kurz vor 2.30 Uhr, wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) über einen Brand an der Rue de Vevey in Bulle informiert.Die eingesetzten Beamten brachten den Brand in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren der Stützpunkte Bulle, Vaulruz und Marsens schnell unter Kontrolle.

In den Gebäuden 233 bis 219 hatte sich starker Rauch ausgebreitet. Leider starben ein 52-jähriger Mann und seine 13-jährige Tochter an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Eine 48-jährige Frau wurde von der Rega mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Etwa 20 Personen erlitten ebenfalls eine Vergiftung und wurden mit Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht. Etwa 90 Personen wurden evakuiert.Nach diesem Ereignis wurde das mobile Team für psychosoziale Notfälle (EMUPS) angefordert, um die evakuierten Personen zu betreuen.

Brand brach in Tiefgarage aus

Auf Beschluss des Oberamtmanns des Greyerzerbezirks und des Stadtverwalters werden die Bewohner bei Bekannten und vorübergehend in Hotels in der Region untergebracht. Die Rue de Vevey wird für den weiteren Verlauf des Einsatzes auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Der Brandherd konnte in der Tiefgarage des Gebäudes lokalisiert werden. Insgesamt befanden sich rund 60 Fahrzeuge in der Tiefgarage, die beschädigt wurden. Die genaue Ursache des Brandes wird derzeit untersucht.