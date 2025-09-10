  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Glarner Polizei sucht Zeugen Mann verfolgte Frau nach ESAF – versuchte Vergewaltigung

Dominik Müller

10.9.2025

Das ESAF lockte Tausende Besucher*innen ins Glarnerland. Dabei kam es zu einem versuchten Sexualdelikt.
Das ESAF lockte Tausende Besucher*innen ins Glarnerland. Dabei kam es zu einem versuchten Sexualdelikt.
Archivbild: Keystone

Eine 46-jährige Frau ist am ESAF in Mollis GL von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Täter versuchte, sie zu vergewaltigen.

Dominik Müller

10.09.2025, 15:50

In Mollis GL hat sich am frühen Morgen vom 1. September ein versuchtes Sexualdelikt ereignet. Gegen 4.30 Uhr wurde eine 46-jährige Frau vom ESAF-Gelände bis zur Kanalstrasse von einem unbekannten Mann verfolgt, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt.

Dort habe der Täter die Frau angegriffen und versucht, sie zu vergewaltigen. Die Kantonspolizei Glarus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Unbekannten geben können, sich zu melden.

Meistgelesen

Nationalrat: Debatte über Finanzierung der 13. AHV-Rente ++ SVP-Egger schwer verletzt
Kamala Harris bricht ihr Schweigen und kritisiert Biden
«Was in Polen passiert ist, ist ein Game-Changer» +++ Flugobjekte in Polen als Shahed-Drohnen identifiziert
Oracle-Gründer Ellison ist jetzt reicher als Elon Musk
Sinner-Ex Kalinskaya lässt Rune abblitzen: «Er ist verzweifelt»