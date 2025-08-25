  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Niemand bemerkte etewas Mann vergeht sich in Swiss-Flieger an Mädchen – Elternteil sass nur eine Reihe davor

Sven Ziegler

25.8.2025

Der Fall geschah auf einem Flug von Mumbai nach Zürich. (Symbolbild)
Der Fall geschah auf einem Flug von Mumbai nach Zürich. (Symbolbild)
KEYSTONE

Auf einem Swiss-Flug von Mumbai nach Zürich hat ein 44-jähriger Geschäftsmann ein 15-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Die Tat blieb lange unbemerkt. 

Redaktion blue News

25.08.2025, 09:31

25.08.2025, 10:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf einem Swiss-Nachtflug nach Zürich verging sich ein Mann an einer 15-jährigen Sitznachbarin.
  • Die Tat geschah in der Business Class, weder Crew noch Elternteil bemerkten den Missbrauch.
  • Das Bezirksgericht Bülach verurteilte den Täter zu 18 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und sprach eine Landesverweisung aus.
Mehr anzeigen

Der Fall schlug hohe Wellen: Ein 44-jähriger indischer Geschäftsmann verging sich an Bord einer Swiss-Maschine an einem Mädchen (15). Der Fall wurde vor dem Bezirksgericht Bülach verhandelt, der Mann erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe

Nun werden neue Details zu den Geschehnissen an Bord der Maschine bekannt. Demnach gelang es der Jugendlichen erst nach dem Übergriff, die Besatzung auf den Vorfall aufmerksam zu machen, wie die NZZ schreibt. Beim Täter habe es sich um den Sitznachbarn gehandelt, ein Elternteil habe in der Business Class eine Reihe vor dem Mädchen Platz genommen. 

Das Mädchen habe sich nach einem kurzen Gespräch schlafen gelegt, daraufhin habe der Mann seinen Finger in ihre Vagina eingeführt und die Hand zu seinem eigenen Intimbereich geführt. Das Mädchen, so heisst es laut der Staatsanwaltschaft, sei dermassen schockiert gewesen, dass sie sich nicht habe wehren können. 

Regelmässige Kontrollgänge in der Nacht 

Nach der Tat habe das Mädchen die Besatzung informiert. Daraufhin setzte die Crew das Opfer sofort auf einen anderen Platz und stellte sicher, dass der Täter von einem Kabinenmitglied durchgehend überwacht wurde.

Zusätzlich bereitete sich die Besatzung darauf vor, den Mann bei Bedarf zu fixieren. Am Flughafen Zürich wartete bereits die Polizei, die den Geschäftsmann direkt nach der Landung verhaftete.

Die Swiss betont gegenüber der NZZ, dass die Crews bei Nachtflügen regelmässige Kontrollgänge durch die Kabine und Toiletten absolvieren. Bei Dunkelheit und mehreren hundert Passagieren sei es jedoch kaum möglich, jede Situation im Blick zu behalten. 

Laut Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) wurden im vergangenen Jahr acht sexuelle Übergriffe an Bord von Schweizer Fluggesellschaften gemeldet. Insgesamt gingen 1730 Meldungen zu Fehlverhalten von Passagieren ein – darunter auch Gewalt, Drohungen und Belästigungen.

Swiss erklärt, dass das Personal regelmässig geschult werde, um auffällige Passagiere bereits beim Boarding zu erkennen und im Ernstfall schnell eingreifen zu können. Bei besonders schweren Fällen, wie im aktuellen Missbrauchsfall, gilt zudem ein gruppenweites Flugverbot innerhalb der Lufthansa-Gruppe.

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

Mehr aus der Schweiz

Grosse Kritik. Nazi-Komponist sorgt für Streit bei Schweizer Militärmusik

Grosse KritikNazi-Komponist sorgt für Streit bei Schweizer Militärmusik

Fahrerlose Autos auf dem Land. Chinesische Robotaxis sollen 2026 in der Schweiz unterwegs sein – aber nicht in Städten

Fahrerlose Autos auf dem LandChinesische Robotaxis sollen 2026 in der Schweiz unterwegs sein – aber nicht in Städten

«Das ist Diebstahl». St. Galler Garagist nutzt Jaguar für Privatfahrten – Kunde irritiert

«Das ist Diebstahl»St. Galler Garagist nutzt Jaguar für Privatfahrten – Kunde irritiert

Meistgelesen

Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»
JD Vance: Russland hat «erhebliche Zugeständnisse» gemacht +++ Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass
St. Galler Garagist nutzt Jaguar für Privatfahrten – Kunde irritiert
Monica Kissling: «Jetzt kannst du Krisen erfolgreich meistern»
Roger Federer erreicht neue Sphären – und knackt historische Marke