Der Fall geschah auf einem Flug von Mumbai nach Zürich. (Symbolbild) KEYSTONE

Auf einem Swiss-Flug von Mumbai nach Zürich hat ein 44-jähriger Geschäftsmann ein 15-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Die Tat blieb lange unbemerkt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einem Swiss-Nachtflug nach Zürich verging sich ein Mann an einer 15-jährigen Sitznachbarin.

Die Tat geschah in der Business Class, weder Crew noch Elternteil bemerkten den Missbrauch.

Das Bezirksgericht Bülach verurteilte den Täter zu 18 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und sprach eine Landesverweisung aus. Mehr anzeigen

Der Fall schlug hohe Wellen: Ein 44-jähriger indischer Geschäftsmann verging sich an Bord einer Swiss-Maschine an einem Mädchen (15). Der Fall wurde vor dem Bezirksgericht Bülach verhandelt, der Mann erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe.

Nun werden neue Details zu den Geschehnissen an Bord der Maschine bekannt. Demnach gelang es der Jugendlichen erst nach dem Übergriff, die Besatzung auf den Vorfall aufmerksam zu machen, wie die NZZ schreibt. Beim Täter habe es sich um den Sitznachbarn gehandelt, ein Elternteil habe in der Business Class eine Reihe vor dem Mädchen Platz genommen.

Das Mädchen habe sich nach einem kurzen Gespräch schlafen gelegt, daraufhin habe der Mann seinen Finger in ihre Vagina eingeführt und die Hand zu seinem eigenen Intimbereich geführt. Das Mädchen, so heisst es laut der Staatsanwaltschaft, sei dermassen schockiert gewesen, dass sie sich nicht habe wehren können.

Regelmässige Kontrollgänge in der Nacht

Nach der Tat habe das Mädchen die Besatzung informiert. Daraufhin setzte die Crew das Opfer sofort auf einen anderen Platz und stellte sicher, dass der Täter von einem Kabinenmitglied durchgehend überwacht wurde.

Zusätzlich bereitete sich die Besatzung darauf vor, den Mann bei Bedarf zu fixieren. Am Flughafen Zürich wartete bereits die Polizei, die den Geschäftsmann direkt nach der Landung verhaftete.

Die Swiss betont gegenüber der NZZ, dass die Crews bei Nachtflügen regelmässige Kontrollgänge durch die Kabine und Toiletten absolvieren. Bei Dunkelheit und mehreren hundert Passagieren sei es jedoch kaum möglich, jede Situation im Blick zu behalten.

Laut Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) wurden im vergangenen Jahr acht sexuelle Übergriffe an Bord von Schweizer Fluggesellschaften gemeldet. Insgesamt gingen 1730 Meldungen zu Fehlverhalten von Passagieren ein – darunter auch Gewalt, Drohungen und Belästigungen.

Swiss erklärt, dass das Personal regelmässig geschult werde, um auffällige Passagiere bereits beim Boarding zu erkennen und im Ernstfall schnell eingreifen zu können. Bei besonders schweren Fällen, wie im aktuellen Missbrauchsfall, gilt zudem ein gruppenweites Flugverbot innerhalb der Lufthansa-Gruppe.