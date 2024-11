Mann vergewaltigt Frau in Gebüsch – Polizei sucht Zeugen

Die Schaffhauser Polizei ermittelt. (Symbolbild) sda

In der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag ist in der Nähe des Ebnat-Kreisels in der Stadt Schaffhausen eine Frau von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden. Die Schaffhauser Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend ging bei der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass eine 22-jährige Frau am vergangenen Wochenende in der Stadt Schaffhausen Opfer einer Vergewaltigung wurde.

Die Frau war in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht zu Fuss auf dem Heimweg auf der Rheinhardstrasse (Alpenblick-Quartier in Richtung Ebnat), als sie auf der Höhe des Ebnat-Kreisels von einer unbekannten männlichen Person gepackt, in ein dort naheliegendes Gebüsch geschleppt und anschliessend vergewaltigt wurde. Das berichtet die Schaffhauser Polizei. Nach der Tat liess der Mann von der Frau ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Personen, die sachdienliche Angaben zur Vergewaltigung und/oder zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Schaffhauser Polizei zu melden (+41 52 624 24 24). Der unbekannte Mann war zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet und sein Gesicht war mit einer Sturmmaske bedeckt.