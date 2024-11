Die Kantonspolizei hat am Mittwoch einen Mann verhaftet. Symbolbild: Keystone

In Samnaun GR ist ein Kind an einer Bushaltestelle von einem Mann schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, das Kind musste notfallmedizinisch versorgt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Graubünden hat am Mittwoch einen Mann verhaftet, der zuvor einen Angriff auf ein Kind selbst meldete.

Das Kind erlitt schwere Kopfverletzungen und musste ins Spital eingeliefert werden.

Das Motiv der Tat ist bis anhin nicht bekannt. Mehr anzeigen

Am Mittwochmorgen hat sich in Samnaun GR ein schwerer Vorfall ereignet, bei dem ein 52-jähriger Mann ein Kind an einer Bushaltestelle mit einem Gegenstand angriff. Das Kind erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde zunächst in eine nahegelegene Arztpraxis gebracht, um notfallmedizinisch versorgt zu werden. Anschliessend wurde es von der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.

Nach dem Angriff kehrte der Mann in sein Haus zurück und informierte die Polizei über die Tat. Die Kantonspolizei Graubünden teilte mit, dass der Mann um 11.30 Uhr ohne Widerstand festgenommen wurde.

Polizeiliche Massnahmen und rechtliche Schritte

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. Zur Unterstützung der betroffenen Personen wurde das Care Team Grischun hinzugezogen.

Die Polizei reagierte umgehend auf die Meldung des Täters und nahm ihn noch am selben Vormittag fest. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft aufgenommen, um die Hintergründe der Tat zu klären. Das Care Team Grischun wurde aktiviert, um den Betroffenen psychologische Unterstützung zu bieten.

