  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auf Ferienflug nach Gran Canaria Mann versteckt sich auf WC – Polizei-Einsatz in Edelweiss-Flugzeug

Sven Ziegler

3.9.2025

Die Passagiere mussten drei Stunden im Flugzeug ausharren. 
Die Passagiere mussten drei Stunden im Flugzeug ausharren. 
sda

Auf dem Flughafen Zürich hat ein blinder Passagier für Aufregung gesorgt: Der Mann gelangte ohne Bordkarte in eine Edelweiss-Maschine nach Gran Canaria und versteckte sich an Bord auf der Toilette. Die Polizei führte ihn ab, der Flug startete mit drei Stunden Verspätung.

Redaktion blue News

03.09.2025, 22:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann verschaffte sich ohne gültiges Ticket Zugang zu einem Edelweiss-Flugzeug
  • Er versteckte sich im WC, bevor die Polizei ihn abführte
  • Die Maschine hob mit rund drei Stunden Verspätung Richtung Las Palmas ab
Mehr anzeigen

Auf dem Flughafen Zürich kam es am Mittwoch zu einem aussergewöhnlichen Zwischenfall: Ein Mann gelangte ohne gültige Bordkarte in einen Edelweiss-Airbus A320, der nach Gran Canaria starten sollte. Wie die Fluggesellschaft gegenüber dem «Blick» bestätigte, wurde der Eindringling beim abschliessenden Passagierzählen entdeckt.

Laut einem Augenzeugen hatte sich der Mann im WC der Maschine versteckt. Die Besatzung alarmierte daraufhin die Kantonspolizei Zürich, die den Eindringling in Gewahrsam nahm und abführte.

Passagiere sassen drei Stunden im Flugzeug

«Der Vorfall wurde von der Crew festgestellt. Aufgrund seines unkooperativen Verhaltens wurde die Polizei beigezogen», erklärte Edelweiss-Sprecher Andreas Meier gegenüber «Blick».

Nach zusätzlichen Sicherheitskontrollen konnte das Flugzeug wieder freigegeben werden. Statt wie geplant um 13.25 Uhr hob die Maschine erst um 16.40 Uhr ab – mit rund drei Stunden Verspätung.

Ein «Blick»-Leserreporter berichtete, die Passagiere hätten währenddessen im Flugzeug ausharren müssen. «Wir standen drei Stunden auf dem Flugfeld, bevor wir endlich fliegen konnten.»

Mehr aus der Schweiz

Femizide verhindern. Bundesrat lehnt Taschenmunition ab und unterstützt Einzug alter Waffen

Femizide verhindernBundesrat lehnt Taschenmunition ab und unterstützt Einzug alter Waffen

Chronologie der Sparrunden. Diese Formate fielen bei SRF dem Rotstift zum Opfer

Chronologie der SparrundenDiese Formate fielen bei SRF dem Rotstift zum Opfer

Nach dem Bergsturz. Blatten soll an «sicherem Ort» bis 2029 wieder aufgebaut werden

Nach dem BergsturzBlatten soll an «sicherem Ort» bis 2029 wieder aufgebaut werden

Meistgelesen

Standseilbahn kracht «mit voller Wucht» in Hauswand – mindestens 15 Tote
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Putin stimmt Treffen mit Selenskyj zu – unter einer Bedingung﻿
Offenes Mikrofon enthüllt geheimen Traum von Xi und Putin
Toter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca