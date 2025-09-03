Die Passagiere mussten drei Stunden im Flugzeug ausharren. sda

Auf dem Flughafen Zürich hat ein blinder Passagier für Aufregung gesorgt: Der Mann gelangte ohne Bordkarte in eine Edelweiss-Maschine nach Gran Canaria und versteckte sich an Bord auf der Toilette. Die Polizei führte ihn ab, der Flug startete mit drei Stunden Verspätung.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann verschaffte sich ohne gültiges Ticket Zugang zu einem Edelweiss-Flugzeug

Er versteckte sich im WC, bevor die Polizei ihn abführte

Die Maschine hob mit rund drei Stunden Verspätung Richtung Las Palmas ab Mehr anzeigen

Auf dem Flughafen Zürich kam es am Mittwoch zu einem aussergewöhnlichen Zwischenfall: Ein Mann gelangte ohne gültige Bordkarte in einen Edelweiss-Airbus A320, der nach Gran Canaria starten sollte. Wie die Fluggesellschaft gegenüber dem «Blick» bestätigte, wurde der Eindringling beim abschliessenden Passagierzählen entdeckt.

Laut einem Augenzeugen hatte sich der Mann im WC der Maschine versteckt. Die Besatzung alarmierte daraufhin die Kantonspolizei Zürich, die den Eindringling in Gewahrsam nahm und abführte.

Passagiere sassen drei Stunden im Flugzeug

«Der Vorfall wurde von der Crew festgestellt. Aufgrund seines unkooperativen Verhaltens wurde die Polizei beigezogen», erklärte Edelweiss-Sprecher Andreas Meier gegenüber «Blick».

Nach zusätzlichen Sicherheitskontrollen konnte das Flugzeug wieder freigegeben werden. Statt wie geplant um 13.25 Uhr hob die Maschine erst um 16.40 Uhr ab – mit rund drei Stunden Verspätung.

Ein «Blick»-Leserreporter berichtete, die Passagiere hätten währenddessen im Flugzeug ausharren müssen. «Wir standen drei Stunden auf dem Flugfeld, bevor wir endlich fliegen konnten.»