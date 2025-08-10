  1. Privatkunden
Rüttenen SO Wanderer (26) stürzt Felswand hinab in den Tod

SDA

10.8.2025 - 10:18

Die Kantonspolizei Solothurn stand am Samstagmorgen in Rüttenen im Einsatz. (Symbolbild)
Die Kantonspolizei Solothurn stand am Samstagmorgen in Rüttenen im Einsatz. (Symbolbild)
Keystone

Ein Mann ist am Samstag auf einer Wanderung auf das «Balmfluechöpfli» im Gemeindegebiet Rüttenen SO tödlich verunfallt. Er konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilte.

Keystone-SDA

10.08.2025, 10:18

10.08.2025, 10:19

Der 26-jährige Mann stürzte gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn gegen 15 Uhr im Bereich «Herrenloch» im felsigen Gelände ab. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Rega fanden den Verunfallten schliesslich unterhalb einer Felswand.

Zum Zeitpunkt des Auffindens war der Mann bereits verstorben, wie die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Er war mit einem Begleiter unterwegs. Beide stammten aus dem Kanton Aargau.

