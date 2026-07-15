Im Mai 2023 ermordete ein 46-jähriger Mann seine Lebensgefährtin mit einem modifizierten Schlagring. Nun ist er zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Das Bezirksgericht in Vevey VD hat einen 46-Jährigen zu 20 Jahren Haft wegen des Mordes seiner Lebensgefährtin verurteilt.

Darum geht's Ein Mann ist vom Bezirksgericht in Vevey VD wegen Mordes verurteilt worden.

Er ermordete im Mai 2023 seine Lebensgefährtin mit einem modifizierten Schlagring.

Zuvor hatte es einige heftige Streits aus Eifersucht und Besitzgier sowie wegen Meinungsunterschieden gegeben.

Das Gericht hat den Mann zu 20 Jahren Haft verurteilt. Es folgte damit dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft.

Der Mann, ein kosovarischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Deutschland, wird zudem aus der Schweiz ausgewiesen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 46-jähriger Mann ist am Mittwoch vom Bezirksgericht in Vevey VD zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er ermordete seine Lebensgefährtin im Mai 2023 in deren Wohnung.

Das Gericht folgte dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte vor einer Woche eine Freiheitsstrafe von zwanzig Jahren gefordert. Bei der Strafzumessung berücksichtigte es eine leichte Milderung der Schuld des Täters.

Besitzgier führte zu Femizid

Die Richter ordneten zudem an, dass sich der in Deutschland wohnhafte kosovarische Staatsangehörige einer stationären Behandlung unterzieht und aus der Schweiz ausgewiesen wird. Bei der Verlesung des Urteils, das ins Albanische übersetzt wurde, zeigte der Verurteilte keine Reaktion.

Der Gerichtspräsident Franz Moos hob die extreme Schwere der Tat und ihre «unvorstellbare Gewalt» sowie die «erdrückende Schuld» des Verurteilten hervor. Dieser habe einen egoistischen Willen gezeigt, seinen Einfluss auf das Opfer um den Preis ihres Lebens aufrechtzuerhalten. Dies sei ein für Femizide typischer Umstand.

Schlagring war mit Klingen bestückt

Die Taten, für die er verurteilt wurde, gehen auf den Mai 2023 zurück. Es habe sich um eine konfliktreiche Beziehung gehandelt, die von Eifersucht und Besitzgier des Täters sowie von Meinungsverschiedenheiten geprägt gewesen sei.

Der Mann führte seit 2020 eine Fernbeziehung mit dem damals 38-jährigen Opfer. Er war zwei Tage zuvor bei ihr in Vevey angekommen.

Nach mehreren Auseinandersetzungen versetzte er ihr mit einem illegal besessenen Schlagring mit integrierter Klinge mehrere Messerstiche. Das Gericht stellte zudem einen Verstoss gegen das Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition fest.