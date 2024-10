Ein Chauffeur versuchte, in St. Gallen mit seinem Lastwagen zu wenden und blieb in der Wiese stecken. Kantonspolizei St. Gallen

Am Montag, blieb ein Lastwagenfahrer in einer Wiese in St.Gallen stecken. Die Bergung dauerte mehrere Stunden.

Samuel Walder Samuel Walder

Am Montagnachmittag um 15.45 Uhr ist ein 48-jähriger Lastwagenfahrer in St. Gallen in eine missliche Situation geraten. Er versuchte seinen Sattelschlepper aufgrund einer Sackgasse auf der Dietlistrasse zu wenden.

Dafür befuhr der 48-jährige die abfallende Wiese, um einen grösseren Wendekreis zu erhalten. In der Folge blieb die Zugmaschine in der abfallenden Wiese stecken. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Flur- und Sachschaden. Die Bergung des Lastwagens dauerte bis kurz vor 20.30 Uhr.