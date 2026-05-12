Bei der Kollision in Emmen LU wurde niemand verletzt. Luzerner Polizei

Am Montag ereigneten sich in Emmen LU gleich zwei Verkehrsunfälle. In einem Fall resultierte ein missglücktes Park-Manöver in einer Kollision mit einem Bus.

Am Montagabend kam es auf der Rüeggisingerstrasse in Emmen LU zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Bus, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Ein Autofahrer fuhr demnach rückwärts aus einem Parkfeld und kollidierte dabei mit dem Linienbus, welcher von der Haltestelle Kasernenstrasse in Richtung Waldibrücke fuhr.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30'000 Franken.

In Emmen ereignete sich am Montag noch ein weiterer Unfall: Eine Autofahrerin mündete am Nachmittag von der Reussmatt nach links in die Seetalstrasse ein. Dabei kollidierte sie mit einem Auto, welches bereits auf der Seetalstrasse unterwegs war.

Verletzt wurde auch hier niemand. Der Sachschaden beträgt rund 12'000 Franken.