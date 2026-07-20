Ein Mann wollte Krankenkassen-Prämien von rund 638 Franken nicht zahlen und zog bis vor Bundesgericht – mit einer Beschwerde aus der «Feder» einer vermeintlich «künstlichen Intelligenz». Das ging gründlich schief.

Darum geht’s Ein Mann wehrte sich bis vor Bundesgericht gegen unbezahlte CSS-Prämien von 638.70 Franken plus Nebenkosten, nachdem das Luzerner Kantonsgericht die Forderung bestätigt hatte.

Das Bundesgericht trat auf seine Beschwerde nicht ein, weil sie erkennbar von einer KI verfasst war und nur generische Aussagen ohne konkrete rechtliche Argumente enthielt.

Anwälte sehen das Urteil als Beleg dafür, dass KI zwar sprachlich überzeugende Texte liefert, aber ohne juristische Fachkenntnis des Nutzers keine wirksamen Rechtsschriften erzeugen kann. Zusammenfassung erstellt mit

Der Streit beginnt mit unbezahlten Krankenkassenprämien. Die CSS betreibt einen Mann zunächst über gut 1000 Franken, korrigiert die Forderung später aber nach unten. Übrig bleiben 638.70 Franken für die Monate November 2024 und Januar 2025, dazu Verzugszinsen und Mahnspesen von 170 Franken.

Der Mann bestreitet die Schuld – unter anderem mit dem Argument, er habe bereits Zahlungen geleistet.

Das Luzerner Kantonsgericht glaubt ihm nicht. Es hält im März 2026 fest, dass die Prämien mit «überwiegender Wahrscheinlichkeit» offen sind – und gibt der CSS damit recht. Doch der Versicherte gibt nicht auf und zieht ans Bundesgericht.

Beschwerde lieferte keine Argumente

Sein Problem aber: Die Beschwerdeschrift, die laut Bundesgerichtsgesetz «in gedrängter Form» verfasst sein muss (also ohne grosse Ausschweifungen), hat er nicht selbst geschrieben. Das verrät schon der Untertitel seiner Eingabe: «Entwurf – Sachlich-starke Version». Kein Scherz.

Auch SP-Bundesrichter Michael Beusch riecht den Braten und erkennt sofort: Die Beschwerde stammt aus der «Feder» einer sogenannten «künstlichen Intelligenz». Wobei man hier eher von einer unintelligenten Maschine sprechen muss. Das Bundesgericht hält im Urteil fest, die Beschwerde sei reich an generischen Aussagen – konkrete Argumente, die rechtlich «verheben», fehlen aber.

Vor dem Bundesgericht ist nämlich klar: Wer sich beschweren will, muss präzise aufzeigen, wo die Vorinstanz das Recht verletzt hat. Oder anders gesagt: Wer behauptet, ein Urteil sei falsch, muss das auch begründen können. Der SP-Richter findet stattdessen nur vage Kritik und «austauschbare Vorbringen ohne Substanz» – und tritt auf die Beschwerde deshalb gar nicht erst ein.

Prämie muss bezahlt werden

Damit ist das Luzerner Urteil rechtskräftig: Die Prämien samt Zinsen und Spesen sind fällig. Immerhin: Der Mann kommt vergleichsweise günstig davon. Das Bundesgericht verzichtet «umständehalber» auf Gerichtskosten, obwohl es zunächst einen Vorschuss von 500 Franken verlangt hatte.

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Was ist von dem Urteil zu halten? blue News hat sich in der Zunft der Anwält*innen umgehört. Rechtsanwältin Claudia V. Brunner erklärt die rechtlichen Anforderungen: «Wer vor einem Gericht Recht bekommen will, muss sich mit dem Sachverhalt auseinandersetzen und prüfen, welche Gesetze verletzt wurden.» Fachleute nennen das Subsumption: Es reiche etwa nicht, bloss zu behaupten, man habe die Prämien bezahlt. «Vielmehr muss in einer Beschwerdeschrift klar erklärt werden: Welche Prämie wurde wann bezahlt – oder: Welche Zahlung wurde zum Beispiel falsch zugewiesen?», sagt Brunner.

Wer sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, könne auch ohne anwaltliche Vertretung gewinnen. Das zeigt ein aktuelles Beispiel, über das blue News berichtete. «Das war schon vor dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz so», sagt Brunner. Tools wie ChatGPT und Co. könnten die juristische Recherche zwar beschleunigen – vorausgesetzt, man wisse dank Ausbildung und Erfahrung, wonach man überhaupt suchen müsse. Genau dieses Fachwissen fehle aber Laien oft.

Rechtsanwalt Daniel Brugger, der sich mit «künstlicher Intelligenz» in der juristischen Praxis beschäftigt, sagt ebenfalls: Das Urteil zeige nicht, dass man ohne anwaltliche Vertretung nicht prozessieren könne. Es gebe durchaus erfolgreiche Beispiele. Doch wer mit einer offensichtlich KI-generierten Beschwerde gewinnen wolle, arbeite wie mit einem Hochleistungswerkzeug auf einer Baustelle: In den Händen von Fachleuten vervielfache es Kraft und Präzision. «Wer jedoch weder den Bauplan lesen noch die Statik beurteilen kann, arbeitet damit lediglich schneller am Einsturz», sagt Brugger.

Bundesgerichtsurteil 9C-235/2026 vom 2. Juni 2026

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