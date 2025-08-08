  1. Privatkunden
Pfyn TG Mann wird bei Unfall verletzt und muss mit Rega ins Spital

Samuel Walder

8.8.2025

Eine 21-Jährige ist einem 34-Jährigen aufgefahren.
Eine 21-Jährige ist einem 34-Jährigen aufgefahren.
BRK

Bei einer Auffahrkollision in Pfyn TG ist am Freitagmorgen ein 34-jähriger Autofahrer mittelschwer verletzt worden. Die Polizei bittet insbesondere einen Traktorfahrer als Zeugen, sich zu melden.

Samuel Walder

08.08.2025, 15:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Pfyn kam es am Freitagmorgen zu einer Auffahrkollision, bei der ein 34-jähriger Autofahrer mittelschwer verletzt und per Rega ins Spital geflogen wurde.
  • Der Unfall ereignete sich, als der Mann zum Linksabbiegen abbremste und von einer 21-jährigen Lenkerin aufgefahren wurde; sie blieb unverletzt.
  • Die Polizei bittet insbesondere einen Traktorfahrer als Zeugen um Hinweise, die Hauptstrasse war rund eine Stunde gesperrt.
Mehr anzeigen

Bei einer Auffahrkollision in Pfyn TG ist am Freitagmorgen ein Autofahrer mittelschwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Thurgau bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere einen Traktorfahrer, sich zu melden.

Kurz nach 9.30 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Felben unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bremste er auf Höhe der Haltestelle Biberpfad ab, um nach links abzubiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Auffahrkollision mit dem Auto einer hinterherfahrenden 21-Jährigen.

Der Mann wurde mittelschwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau standen auch die Feuerwehren Müllheim-Pfyn und Frauenfeld im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstrasse für rund eine Stunde gesperrt werden.

