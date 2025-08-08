Bei einer Auffahrkollision in Pfyn TG ist am Freitagmorgen ein Autofahrer mittelschwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Thurgau bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere einen Traktorfahrer, sich zu melden.
Kurz nach 9.30 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Felben unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bremste er auf Höhe der Haltestelle Biberpfad ab, um nach links abzubiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Auffahrkollision mit dem Auto einer hinterherfahrenden 21-Jährigen.
Der Mann wurde mittelschwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau standen auch die Feuerwehren Müllheim-Pfyn und Frauenfeld im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstrasse für rund eine Stunde gesperrt werden.