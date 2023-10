Er hatte Differenzen mit seiner Frau Nelci und verschwand. Screenshot Pagina12

In der argentinischen Stadt Comodoro Rivadavia verschwand vor 30 Jahren ein Mann spurlos. Nun tauchte er auf, weil die Polizei alte Akten durchsuchte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor 30 Jahren verliess Adolfo Enrique Sandoval Farias mit den Worten «Schatz, ich gehe Zigaretten kaufen» das Haus und kehrte nie wieder zurück.

Weil sich die Technologien entwickelt haben, stiess eine Polizistin anhand von Fingerabdrücken auf den Mann.

Grund für seinen Weggang war ein Streit mit seiner Frau.

Im Jahr 1993 hatte der damals 32-jährige Adolfo Enrique Sandoval Farias sein Haus verlassen, weil er Zigaretten kaufen gehen wollte und kehrte nie zurück. Der Argentinier aus Comodoro Rivadavia verschwand spurlos. Dies schreibt «Pagina 12».

Als er nicht mehr zurückkehrte, hatte seine Frau Nelci ihn als vermisst gemeldet, aber die Behörden hatten nie eine Spur von ihm finden können. 30 Jahre lang blieb die Geschichte mysteriös, bis vor Kurzem, als die Polizei der Provinz Chubut entscheidende Informationen über seinen Aufenthaltsort erhielt.

«Ich hatte Streit mit Nelci, wurde müde und bin gegangen»

Überraschenderweise wurde Farias in derselben Stadt gefunden, in der er verschwunden war. Adolfo hatte all die Jahre unter einer anderen Identität gelebt und nie Kontakt zu anderen Mitgliedern seiner Familie gesucht.

Seine Erklärung für seine lange Abwesenheit lautete: «Ich hatte Streit mit Nelci, wurde müde und bin gegangen.»

Nelci, die Frau, die ihn als vermisst gemeldet hatte, starb vor einigen Jahren.

Er bestätigte, dass er die gesuchte Person ist

Die Bestätigung seiner Identität erfolgte durch die Abnahme von Fingerabdrücken. Die mit dem Fall betraute Polizistin Daniela Millatruz erklärte, dass sie alte Akten durchgearbeitet hatten, um das Rätsel zu lösen. Mithilfe verbesserter Systeme fanden sie schliesslich eine Adresse, die mit seinem Vor- und Nachnamen übereinstimmte.

Als sie Farias mit Zeitungsartikeln über sein Verschwinden konfrontierten, bestätigte er, dass er die gesuchte Person war.