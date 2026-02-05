  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gewaltdelikt in Siebnen SZ Mann wird durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt – Verdächtiger verhaftet

Dominik Müller

5.2.2026

Die Kantonspolizei Schwyz hat einen Tatverdächtigen festgenommen.
Die Kantonspolizei Schwyz hat einen Tatverdächtigen festgenommen.
Symbolbild: Keystone

In Siebnen SZ ist am Dienstag ein 30-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde inzwischen verhaftet.

Dominik Müller

05.02.2026, 10:48

Am Dienstagabend kam es in Siebnen zu einem Gewaltdelikt. Kurz vor 20 Uhr meldete eine Drittperson der Kantonspolizei Schwyz, dass ein 30-jähriger afghanischer Staatsangehöriger durch Messerstiche verletzt worden sei. Der mutmassliche Täter sei geflüchtet, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen demnach kurze Zeit später in Wangen festnehmen. Der 34-jährige deutsche Staatsangehörige wurde der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz zugeführt.

Das lebensbedrohlich verletzte Opfer wurde durch eine Drittperson umgehend in Spitalpflege gebracht. Inzwischen sei der Zustand des Mannes stabil.

Die Umstände und der Tathergang des Gewaltdelikts werden durch die Kantonspolizei Schwyz und die kantonale Staatsanwaltschaft untersucht.

Meistgelesen

Hemetsberger stürzt ++ Hintermann oder Rogentin – wer holt sich den letzten Startplatz?
Hier geht ein 45-Jähriger auf Schüler los, die sich gegen ICE wenden – die schlagen zurück
Zwei neue Gesichter für das  «Tagesschau»-Team – eines davon ist bekannt
«Liebe FCB-Führung, hier habt ihr die Quittung»
So versuchte Pirmin Zurbriggen im Ziel Odermatts Vater zu trösten