Die Polizei Kanton Solothurn vermeldete den tödlichen Unfall. (Symbolbild) sda

In einem Industriebetrieb in Luterbach SO ist am Montagnachmittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Der Mann ist in einem Tank eingeklemmt worden und kam mit Natronlauge in Berührung.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Industriebetrieb in Luterbach SO ist am Montagnachmittag ein Mann tödlich verletzt worden.

Der Mann wurde beim Befüllen eines Tanks eingeklemmt.

Dabei kam er mit Natronlauge in Berührung. Mehr anzeigen

Am Montag gegen 16.40 Uhr, hat sich in einem Industriebetrieb in Luterbach ein Arbeitsunfall ereignet, bei welchem ein 59-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb er noch vor Ort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren Arbeiter mit Umfüllen von Natronlauge in einen grossen Tank beschäftigt. Aus noch zu klärenden Gründen wurde der Verunfallte dabei eingeklemmt und kam mit der Industriechemikalie in Berührung.

Weitere drei Mitarbeiter kamen ebenfalls mit der Natronlauge in Berührung und mussten in Spitalpflege gebracht werden. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache werden durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn untersucht.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn standen der Rettungsdienst, ein Rettungshelikopter der Rega, das Arbeitsinspektorat, ein Care Team sowie die Staatsanwaltschaft und ein Bestattungsunternehmen im Einsatz.