Schwerer Unfall in Zürich: Ein 25-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen zwischen einem Lieferwagen und einem Auto eingeklemmt worden. Er musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Am Dienstagmorgen hat sich in Zürich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Stadtpolizei mitteilt, waren gegen 8.50 Uhr ein Lieferwagen und ein Auto auf der Asylstrasse stadtauswärts unterwegs.

Kurz vor der Verzweigung Klusplatz musste der Lieferwagen abbremsen. In diesem Moment betrat ein 25-jähriger Fussgänger die Fahrbahn. Dabei wurde er zwischen dem Lieferwagen und dem nachfolgenden Auto eingeklemmt.

Der Mann zog sich erhebliche Verletzungen zu. Rettungskräfte von Schutz & Rettung Zürich brachten ihn mit einem Ambulanzfahrzeug ins Spital.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs leitete die Stadtpolizei Ermittlungen ein. Der Unfalltechnische Dienst war für die Spurensicherung vor Ort.