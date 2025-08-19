  1. Privatkunden
Schwerer Unfall in Zürich Mann wird zwischen Lieferwagen und Auto eingequetscht

Sven Ziegler

19.8.2025

Der Mann wurde zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt.
BRK News

Schwerer Unfall in Zürich: Ein 25-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen zwischen einem Lieferwagen und einem Auto eingeklemmt worden. Er musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Sven Ziegler

19.08.2025, 14:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Zürich kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit einem Fussgänger.
  • Der 25-Jährige wurde zwischen einem Lieferwagen und einem Auto eingeklemmt.
  • Die Stadtpolizei Zürich untersucht nun den genauen Unfallhergang.
Mehr anzeigen

Am Dienstagmorgen hat sich in Zürich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Stadtpolizei mitteilt, waren gegen 8.50 Uhr ein Lieferwagen und ein Auto auf der Asylstrasse stadtauswärts unterwegs.

Kurz vor der Verzweigung Klusplatz musste der Lieferwagen abbremsen. In diesem Moment betrat ein 25-jähriger Fussgänger die Fahrbahn. Dabei wurde er zwischen dem Lieferwagen und dem nachfolgenden Auto eingeklemmt.

Der Mann zog sich erhebliche Verletzungen zu. Rettungskräfte von Schutz & Rettung Zürich brachten ihn mit einem Ambulanzfahrzeug ins Spital.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs leitete die Stadtpolizei Ermittlungen ein. Der Unfalltechnische Dienst war für die Spurensicherung vor Ort.

