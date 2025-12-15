  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

13'000 Franken Sachschaden Mann zersticht in Luzern Reifen an 29 Autos – weil er unzufrieden ist

Dominik Müller

15.12.2025

Nachdem er zahlreiche Reifen beschädigt hatte, stellte sich der Mann bei der Polizei.
Nachdem er zahlreiche Reifen beschädigt hatte, stellte sich der Mann bei der Polizei.
Symbolbild: Keystone

Ein 23-Jähriger hat in mehreren Luzerner Gemeinden mutwillig Reifen zerstochen. Die Polizei ermittelt – und der Schaden ist beträchtlich.

Dominik Müller

15.12.2025, 15:57

15.12.2025, 16:00

Zwischen dem 20. und 22. November beschädigte ein 23-jähriger Mann in Emmenbrücke, Rothenburg sowie in der Stadt Luzern insgesamt 29 Fahrzeuge, indem er deren Reifen zerstach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13’000 Franken, schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

Der Tatverdächtige stellte sich demnach kurz darauf selbst bei der Polizei. Als Motiv gab er an, die Taten aus Unzufriedenheit verübt zu haben.

Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Emmen geführt.

Meistgelesen

29-Jähriger stirbt auf Baustelle, nachdem ein Kranarm abbricht
Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22
Xhaka als «Transfer des Jahres» gefeiert ++ Manzambi über Bande geschubst ++ Sow trifft
Zwei Männer verhökern geklaute Vignetten für 100'000 Franken
Am Bahnhof Aarau verschwinden Parkplätze – Bevölkerung ist hässig