Manor gibt drei Food-Standorte an Coop ab und fokussiert auf Wachstum in der Westschweiz und im Tessin. Ein 200-Millionen-Franken-Investitionsprogramm soll Filialen modernisieren und das Angebot ausbauen.

Manor gibt in den nächsten zwei Jahren drei Food-Standorte in der Deutschschweiz an Coop ab.

Betroffen sind die Standorte in Basel, Emmen und Rapperswil.

Die Mitarbeitenden sollen von Coop zu gleichwertigen Konditionen übernommen werden.

Die Warenhauskette Manor will sich mit seinen Food-Supermärkten künftig auf die Westschweiz und das Tessin konzentrieren. Drei Ableger in der Deutschschweiz sollen an Coop gehen.

Konkret betroffen sind in den nächsten zwei Jahren die drei Standorte in Rapperswil, Emmen und Basel. Die bisherigen Mitarbeitenden sollen im Zuge der Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen erhalten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Gleichzeitig soll das Wachstum in der Westschweiz und dem Tessin weiter vorangetrieben werden. So hält das Unternehmen an seinem bereits Anfang Jahr verkündeten Investitionsprogramm über 200 Millionen Franken in den nächsten zwei Jahren fest. Das Geld soll in die Neugestaltung von Fashion-Flächen, in hausgemachte und lokale Food-Angebote sowie in die Modernisierung der Food-Supermärkte, Restaurants und den Ausbau des Omnichannel-Angebots fliessen, heisst es weiter.

Nach eigenen Angaben betreibt Manor aktuell 25 Food-Supermärkte in der Schweiz. Dazu kommen noch 56 Warenhäuser und 23 Restaurants. Derzeit beschäftige die Gruppe rund 6800 Mitarbeitende in der Schweiz.