Rapperswil, Emmen und Basel Manor Food schliesst drei Deutschschweizer Standorte

SDA

13.8.2025 - 09:56

Manor übergibt seine Food-Filialen in Emmen, Basel und Rapperswil an Coop. Im Bild die Manor-Food-Filiale im Einkaufszentrum Emmen Center. (Archivbild)
Manor übergibt seine Food-Filialen in Emmen, Basel und Rapperswil an Coop. Im Bild die Manor-Food-Filiale im Einkaufszentrum Emmen Center. (Archivbild)
Keystone

Manor gibt drei Food-Standorte an Coop ab und fokussiert auf Wachstum in der Westschweiz und im Tessin. Ein 200-Millionen-Franken-Investitionsprogramm soll Filialen modernisieren und das Angebot ausbauen.

Keystone-SDA

13.08.2025, 09:56

13.08.2025, 13:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Manor gibt in den nächsten zwei Jahren drei Food-Standorte in der Deutschschweiz an Coop ab.
  • Betroffen sind die Standorte in Basel, Emmen und Rapperswil.
  • Die Mitarbeitenden sollen von Coop zu gleichwertigen Konditionen übernommen werden.
Mehr anzeigen

Die Warenhauskette Manor will sich mit seinen Food-Supermärkten künftig auf die Westschweiz und das Tessin konzentrieren. Drei Ableger in der Deutschschweiz sollen an Coop gehen.

Konkret betroffen sind in den nächsten zwei Jahren die drei Standorte in Rapperswil, Emmen und Basel. Die bisherigen Mitarbeitenden sollen im Zuge der Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen erhalten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Gleichzeitig soll das Wachstum in der Westschweiz und dem Tessin weiter vorangetrieben werden. So hält das Unternehmen an seinem bereits Anfang Jahr verkündeten Investitionsprogramm über 200 Millionen Franken in den nächsten zwei Jahren fest. Das Geld soll in die Neugestaltung von Fashion-Flächen, in hausgemachte und lokale Food-Angebote sowie in die Modernisierung der Food-Supermärkte, Restaurants und den Ausbau des Omnichannel-Angebots fliessen, heisst es weiter.

Nach eigenen Angaben betreibt Manor aktuell 25 Food-Supermärkte in der Schweiz. Dazu kommen noch 56 Warenhäuser und 23 Restaurants. Derzeit beschäftige die Gruppe rund 6800 Mitarbeitende in der Schweiz.

Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus

STORY: Zeremonie im Weissen Haus am Freitag.  Aserbaidschan und Armenien haben unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern nach Jahrzehnten des Konflikts stärken soll. An der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan sagte US-Präsident Donald Trump, die beiden verfeindeten Staaten hätten sich verpflichtet, die Kämpfe einzustellen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren. «Das ist wirklich eine grosse Freude für mich», so Trump.  Alijew und Paschinjan würdigten Trumps Rolle und kündigten an, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Das Abkommen sichert den USA exklusive Rechte für einen strategischen Transitkorridor durch den Südkaukasus. Dieser soll nach US-Angaben den Export von Energie und anderen Rohstoffen erleichtern. Die USA hätten zudem mit beiden Ländern separate Vereinbarungen zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel und Technologie unterzeichnet, sagte Trump. Beschränkungen für die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Aserbaidschan seien aufgehoben worden. Sollte das Abkommen Bestand haben, wäre das ein Erfolg für die Trump-Regierung und dürfte Russland, das die Region als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet, verärgern. Schon in der kommenden Woche sollen der russische Präsident Wladimir Putin und Trump zu Gesprächen in Alaska zusammenkommen. Dabei soll es um die Beendigung von Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine gehen.  

Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft

Der Abstand zwischen E-Auto und Verbrenner schrumpft: Der Preisunterschied der beliebtesten Modelle liegt aktuell unter 3.000 Euro – halb so viel wie noch vor einem Jahr. Das zeigt eine Analyse von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Grund sind sinkende Listenpreise und steigende Rabatte bei E-Autos, während Verbrenner teurer werden und weniger Rabatt bieten. Konkret liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus bei Verbrennern und Stromern derzeit praktisch gleichauf bei gut 17 Prozent.

Keller-Sutter: «Bundesrat wird sich um eine Verbesserung bemühen»

Laut Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kann der Bundesrat nicht sagen, wie lange die Situation mit den US-Zöllen anhalten wird. Die Regierung werde sich bemühen, in vernünftiger Zeit eine Verbesserung zu erzielen.

