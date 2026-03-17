Manor will drei Warenhäuser schliessen

Manor schliesst Anfang 2027 die Warenhäuser in Delémont, Wohlen und Sargans. (Archivbild) sda

Der Warenhauskonzern Manor zieht sich aus Delémont, Wohlen und Sargans zurück. Die drei Standorte sollen Anfang 2027 schliessen, rund 100 Mitarbeitende sind betroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manor schliesst Anfang 2027 die Warenhäuser in Delémont, Wohlen und Sargans.

Rund 100 Mitarbeitende sind von der Entscheidung betroffen.

Das Unternehmen fokussiert sich auf rentable Standorte und übergibt das Manora in Haag an Coop. Mehr anzeigen

Laut einer Mitteilung vom Dienstag plant Manor, den Betrieb der Warenhäuser in Delémont, Wohlen und Sargans – einschliesslich Manor Food und Manora Restaurant – voraussichtlich im ersten Quartal 2027 einzustellen.

Infolge der Entscheidung seien rund 100 Mitarbeitende betroffen. Für sie werde aktiv nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens gesucht, heisst es weiter.

Die Schliessungen stehen im Zusammenhang mit einer strategischen Konzentration auf wirtschaftlich tragfähige Standorte. Die betroffenen Liegenschaften würden laut Manor in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erfordern, um bauliche Auflagen zu erfüllen. Dies sei aus wirtschaftlicher Sicht nicht verhältnismässig. Die Eigentümer prüfen nun alternative Nutzungsmöglichkeiten.

Zu den Investitionsschwerpunkten zählen insbesondere die Modernisierung der Warenhäuser in Basel, Lausanne, Vevey, Lugano und Genf, wo bereits umfangreiche Umbauten erfolgt sind. Weitere Projekte sind in Emmen, Luzern und Pfäffikon geplant.

Zudem will Manor das Manora Restaurant in Haag Mitte 2027 an Coop übergeben. Sämtliche Angestellten sollen im Rahmen der Übernahme ein Vertragsangebot zu mindestens gleichwertigen Konditionen erhalten.