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Armeebotschaft 2026 Bundesrat beantragt rund vier Milliarden Franken für Armeeausbau

Lea Oetiker

20.3.2026

Der Bundesrat will die Armee mit Milliardeninvestitionen fit machen für moderne Bedrohungen – von Cyberangriffen bis zu Drohnen. Dafür stehen 3,4 Milliarden Franken bereit. 

Lea Oetiker

20.03.2026, 14:30

20.03.2026, 15:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat will rund 3,4 Milliarden Franken investieren, um die Armee besser gegen Angriffe aus der Distanz und im Cyberraum zu schützen.
  • Im Mittelpunkt stehen der Ausbau der Luftverteidigung, der Drohnenschutz und neue Cyberfähigkeiten.
  • Zusätzlich beantragt die Regierung rund 500 Millionen Franken für Mehrkosten bei den F-35-Jets und bauliche Anpassungen.
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Mit rund 3,4 Milliarden Franken will der Bundesrat die Armee insbesondere besser gegen Angriffe aus der Distanz und im Cyberraum rüsten. Er hat die entsprechende Botschaft ans Parlament verabschiedet. Dazu kommen Zusatzkredite von rund einer halben Milliarde Franken.

Im Zentrum der am Freitag von Verteidigungsminister Martin Pfister präsentierten Armeebotschaft 2026 stehen der Ausbau der bodengestützten Luftverteidigung, der Schutz vor Drohnen sowie zusätzliche Fähigkeiten im Cyberraum. Damit stärke der Bundesrat die Abwehr der wahrscheinlichsten Bedrohungen - Angriffe aus der Distanz und hybride Konflikte, hiess es.

Neben einem Verpflichtungskredit von rund 3,4 Milliarden Franken beantragt die Landesregierung dem Parlament mehrere Zusatzkredite. Einerseits sollen mit rund 400 Millionen Franken die von den USA geltend gemachten Mehrkosten für voraussichtlich dreissig F-35-Kampfjets gedeckt werden. Andererseits sind weitere rund 100 Millionen Franken nötig, um bauliche Massnahmen für die neuen Jets sowie die Sanierung einer Führungsanlage umzusetzen.

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