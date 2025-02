Der Zuger Regierungsrat Martin Pfister während der Medienkonferenz zu seiner Bundesratskandidatur am Donnerstag in Baar. Keystone

Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister will Bundesrat werden. Im Gespräch mit blue News verrät er, wie er sich von seinem Konkurrenten Markus Ritter unterscheidet und warum er sich das VBS zutraut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstag hat sich der Zuger Regierungsrat Martin Pfister den Medien präsentiert und seine Motivation für die Bundesratswahlen erläutert.

Seine Kandidatur sei nicht auf Druck der Partei hin entstanden: «Ich bringe als Person viel mit für das Amt als Bundesrat», sagt er zu blue News.

In den kommenden Wochen wolle er sich vor allem im Bundeshaus bekanntmachen. Mehr anzeigen

Zwei Stunden vor Ablauf der Meldefrist am Montagmittag hat sich doch noch einer gemeldet: Martin Pfister, Zuger Gesundheitsdirektor, will Bundesrat werden. Am Donnerstag hat er sich in der Rathaus-Schüür in Baar ZG erstmals zu seiner Kandidatur geäussert. Mit ihm und Nationalrat und Bauernverbandspräsident Markus Ritter, der bereits eine Woche früher ins Rennen stieg, kandidieren zwei Männer um die Nachfolge von Viola Amherd.

Damit erfüllt die Mitte auf den letzten Drücker die formalen Mindestanforderungen der anderen Fraktionen und ermöglicht dem Parlament eine Auswahl. Die Frage, ob Pfister mit seiner Bereitschaft lediglich seiner Partei einen Gefallen machen wolle, drängt sich entsprechend auf. Pfister verneint: «Ich bin kein Alibi-Kandidat. Ich bringe als Person viel mit für das Amt als Bundesrat», sagt der 61-Jährige zu blue News.

Markus Ritter respektiere er sehr. Von seinem Mitbewerber unterscheide er sich durch seine Exekutiverfahrung in der Zuger Kantonsregierung: «Zug ist ein urban geprägter, wirtschaftlich sehr erfolgreicher Kanton. Meine Erfahrungen wären im Bundesrat hilfreich», sagt Pfister.

«Schade, kann nur einer gewählt werden»

Mit ihm und Ritter präsentiere die Mitte zwei valable Kandidaten. «Es ist fast ein bisschen schade, kann nur einer gewählt werden. Die Kompetenzen von Markus Ritter und mir in einer Person würden wahrscheinlich den idealen Bundesratskandidaten ergeben.»

Aber Bundesrat kann nun mal nur einer werden. Und gewählt wird durch das Parlament. Im Bundeshaus ist Martin Pfister ausser als Vorstandsvertreter der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren bis anhin kaum in Erscheinung getreten. Markus Ritter gilt hingegen als einer der einflussreichsten und best vernetzten Politiker in Bundesbern.

Ein Defizit, dessen ist sich Martin Pfister bewusst: «Ich kann Markus Ritters Amtszeit im Nationalrat und im Bauernverband nicht aufholen, aber ich kann Beziehungen pflegen und mich bei möglichst vielen Parlamentarier*innen vorstellen.»

Keine Angst vor Sorgenkind VBS

Pfister wird entsprechend in den kommenden Wochen häufig in der Hauptstadt anzutreffen sein. Denn er weiss: «Es bleibt nicht mehr viel Zeit.» Die Ersatzwahl findet am 12. März statt. Von verschiedenen Amtsträgern in Bern habe er aber bereits Zuspruch erhalten. Gleichzeitig wolle er seine Aufgaben als Zuger Gesundheitsdirektor nicht vernachlässigen. Ein Mammutprogramm, das gemäss Pfister gleich eine «Belastungsprobe für ein künftiges Bundesratsamt» darstellt.

«Wir haben diesmal keine Bundesrats-, sondern eine Departements-Wahl», hat Pfisters Konkurrent Markus Ritter die aussergewöhnliche Ausgangslage beschrieben. Der Grund: Wer auch immer gewählt wird, muss mit grosser Wahrscheinlichkeit das kriselnde Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) von Amherd übernehmen. Gleich mehrere Armee-Projekte kämpfen mit massiven Problemen.

Martin Pfister lässt sich von den Umständen nicht abschrecken: «Ich scheue mich nicht vor Problemen.» Die Sicherheitspolitik werde in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung zunehmen. «Ich freue mich darauf, mich in die Dossiers einzuarbeiten.» In seiner Amtszeit habe er bereits mehrmals schwierige Projekte bewältigen müssen. Es entspreche seinem Naturell, systematisch an eine Sache heranzugehen. «Dort wo es notwendig ist, werde ich sehr schnell und zielgerichtet zur Umsetzung schreiten.»

«Muss meine Sprachkenntnisse weiterentwickeln»

Die Politik des Bundesrats war zuletzt geprägt durch den bürgerlichen Block aus je zwei FDP- und SVP-Vertretern. Die Zeiten, als die Mitte in der Landesregierung das Zünglein an der Waage für Mehrheiten spielen konnte, scheinen vorbei. Auch dies sieht Pfister gelassen: «Als Exekutivpolitiker weiss ich, wie Konsens funktioniert.» Er verstehe sich darauf, in einem Gremium gemeinsam Lösungen zu finden und mit einem Parlament zusammenzuarbeiten.

Auch die Sprachkenntnisse spielen als Bundesrat eine wichtige Rolle. Die Medienkonferenz in Baar hält Pfister in Deutsch und Französisch. Klappte dies noch einwandfrei, geriet der Vater von vier erwachsenen Kindern bei Rückfragen von Westschweizer Medienschaffenden mehrmals leicht ins Stocken. Für ihn sei klar, «dass ich meine Sprachkenntnisse weiterentwickeln muss».

Seine Französisch-Kenntnisse habe er insbesondere während seiner Zeit im Militär erlangt. Als Oberst blickt Pfister auf eine beachtliche Armeekarriere zurück – im Hinblick auf ein mögliches Amt als VBS-Chef bestimmt kein Nachteil. «Eine Kaserne fühlt sich für mich heute noch vertrauter an als das Bundeshaus», sagt Pfister dazu. Will Martin Pfister gegen seinen favorisierten Mitbewerber bestehen, muss sich an dieser Tatsache in den anstehenden Wochen wohl einiges ändern.

