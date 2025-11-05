Nach einem Unterbruch durch Pfiffe und Buhrufe konnte Bundesrat Martin Pfister seinen Vortrag über die Bilateralen III an der Universität Genf doch noch halten. Keystone

Pfeifkonzert für Martin Pfister: Der Bundesrat wurde bei einem Vortrag an der Uni Genf von propalästinensischen Demonstranten ausgebuht. Erst nach 25 Minuten Verspätung konnte er mit seiner Rede beginnen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Zuvor hatte das Eidgenössische Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport entschieden, am Kauf des israelischen Drohnensystems ADS-15 festzuhalten.

«Keine Kollaborateure in unseren Uniformen», «Israel Terrorist, Pfister Komplize» und weitere Einwürfe waren im Saal zu hören. Mehr anzeigen

Bundesrat Martin Pfister ist am Mittwochabend an der Universität Genf von pro-palästinensischen Demonstrierenden ausgepfiffen und ausgebuht worden. Erst nach 25 Minuten konnte der Verteidigungsminister seinen Vortrag über das Vertragspaket mit der EU beginnen.

Das Pfeifkonzert und die Buhrufe begannen, kaum hatte Pfister um 18.45 Uhr die Rednertribüne betreten. Grund war die Entscheidung des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, am Kauf des israelischen Drohnensystems ADS-15 festzuhalten.

Polizisten in Kampfausrüstung im Saal

«Keine Kollaborateure in unseren Uniformen», «Israel Terrorist, Pfister Komplize» oder «Free Palestine» skandierten etwa fünfzig Personen im 600 Plätze fassenden Saal. Pfister verliess den Saal nach fünf Minuten, während die Genfer Staatsrätin und Finanzdirektorin Nathalie Fontanet mit den Demonstranten diskutierte.

Um 18.55 Uhr betraten Polizisten in Kampfausrüstung den Saal, welche durch ihr Auftauchen für Ruhe sorgten. Von Ordnungskräften in Zivil eskortiert, verliessen die Demonstrantinnen und Demonstranten nach und nach ruhig das Vortragslokal.

Vor Beginn des von der Universität Genf und einem Komitee organisierten Vortrags von Pfister hatten sich etwa vierzig Personen vor dem Unidufour-Gebäude versammelt. Sie warfen der Schweiz Komplizenschaft beim «Völkermord in Gaza» vor. Zunächst am Zutritt ins Gebäude gehindert, durften sie schliesslich in den Saal, wo bereits andere als Aktivisten erkennbare Personen sassen.

Universitätssprecher Marco Cattaneo sagte, die Haltung der Hochschule sei es, die Menschen sich äussern zu lassen. Die Regel laute zuzuhören, anstatt ganze Veranstaltungen zu unterbrechen.

Als der Bundesrat schliesslich unter dem Applaus des Publikums auf die Bühne zurückkehrte, drangen von aussen laute Protestrufe in den Saal.