Verteidigungsminister Martin Pfister will nach Angaben von «SonntagsBlick» vorerst 30 statt 36 F-35-Kampfjets kaufen. So will er das von der Stimmbevölkerung genehmigte Kostendach von sechs Milliarden Franken einhalten.
Ein endgültiger Verzicht auf die restlichen Maschinen sei das jedoch nicht, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mehrere Quellen aus der Bundesverwaltung. In einer späteren Phase wolle Pfister die Möglichkeit offenhalten, bis zu zehn weitere F-35 zu erwerben. Über das weitere Vorgehen beim Jet-Kauf werde der Bundesrat demnächst entscheiden.
Nachdem die USA für die 36 Kampfjets Mehrkosten zwischen 750 Millionen und 1,3 Milliarden Franken verlangten und den ursprünglich fix vereinbarten Preis von sechs Milliarden Franken infrage stellten, setzte Pfister im Sommer eine Arbeitsgruppe ein. Deren Ergebnisse bilden nun die Grundlage für seine weitere Strategie.