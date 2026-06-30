Im Berner Marzilibad wird eine trans Frau von der Polizei in Handschellen abgeführt – obwohl sie laut Reglement Zugang zur Frauenbadi hatte. Die Stadt Bern entschuldigt sich nun offiziell und rügt ihr eigenes Personal.

Das Berner Quartier Marzili liegt in unmittelbarer Nähe zum Bundeshaus. Das gleichnamige Freibad liegt direkt an der Aare.

Personal kannte eigene Regeln nicht So kam es zum Eklat in der Berner Marzili-Frauenbadi

Darum geht’s Eine trans Frau wurde am Sonntag von Badipersonal und Polizei aus der Frauenbadi im Marzili entfernt, obwohl die Stadt Bern trans Frauen den Zutritt offiziell erlaubt.

Die Stadt Bern entschuldigte sich am Montag bei der Betroffenen und rügte das eigene Personal, das die geltenden Regeln offenbar nicht kannte.

Das eigens engagierte Deeskalationsteam wurde vor Ort von Badipersonal und Polizei ignoriert.

Juristisch hat die Betroffene keinen Fehler gemacht.

Wer sich einem Polizeieinsatz widersetzt, riskiert in der Schweiz eine Verurteilung. Gegenwehr ist meist nur nachträglich über Beschwerden oder Klagen möglich.

Die Stadt Bern sah sich am Montagnachmittag gezwungen, eigene Angestellte im Marzili-Freibad zu rügen und sich bei einer Bürgerin zu entschuldigen. Solche Reaktionen sind selten. Behörden stellen sich meist hinter ihr Personal. Doch der Druck und die rechtlichen Risiken wurden zu gross.

Was genau ist passiert – und wie konnte es dazu kommen? blue News hat am Montag mit mehreren Beteiligten und Augenzeug*innen gesprochen.

Warum hat das Marzili eine separate Frauenbadi?

Für Nicht-Bernerinnen und Nicht-Berner vorab: In Bern wird nicht nur in der Aare gebadet – es gibt viele Badis, die kostenlos zugänglich sind und teils Freikörperbereiche (FKK) anbieten.

Eines der beliebtesten ist das Marzilibad, direkt unter dem Bundeshaus an der Aare. Seit über 160 Jahren gibt es dort eine abgetrennte Frauenbadi. Der Hintergrund: Bis weit ins 19. Jahrhundert war öffentliches Baden fast ausschliesslich Männern vorbehalten. In den 1860er-Jahren entstand ein separater Bereich für Frauen, der bis heute existiert. Viele Frauen schätzen ihn, weil sie andernorts oft Belästigungen fürchten müssen. Die Frauenbadi gilt quasi als einer der ersten «Safe Spaces» der Bundesstadt.

Doch was ist eine Frau? Die Frage klingt einfach, sie ist es aber nicht. Biologisch betrachtet kann es bei Chromosomen, Hormonen und Gonaden viele Grauschattierungen geben. Und auch sozial zeigt sich: Es gibt Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, darunter leiden und nur durch Geschlechtsangleichung oder durch eine andere Geschlechtsidentität zu sich selbst finden.

Die Schweiz erlaubt deshalb seit Jahrzehnten, den Geschlechtseintrag zu ändern. Das stellte die Stadt Bern vor eine konkrete Frage: Dürfen trans Frauen auch in den FKK-Bereich «Paradiesli» im Marzili? Das Sportamt entschied gemeinsam mit der Fachstelle für Gleichstellung: Im Zweifelsfall gilt das amtliche Geschlecht im Ausweis. Was jemand in der Unterhose hat, hat die Behörde nicht zu interessieren.

Was löste den Konflikt aus?

Am vergangenen Sonntag wollte Anna* (27) mit Freundinnen und Freunden den Nachmittag im Marzilibad verbringen. Da die Badi an heissen Wochenenden überfüllt ist und sie dort Anfeindungen befürchtete, entschied sie sich für die Frauenbadi. Eine bekannte Person sagte später zu blue News: Das Paradiesli solle ein «Safe Space» für alle sein, die nicht als Männer geboren wurden und nie geschlechtliche oder sexuelle Diskriminierung erleben mussten.

Das passte offenbar einigen wenigen Besucherinnen nicht: Augenzeuginnen berichten übereinstimmend von drei Gästinnen, die «den Streit suchten» und nicht akzeptieren wollten, dass eine trans Frau diesen Bereich nutzen darf. Der Konflikt eskalierte und das Badipersonal, das das geltende Merkblatt offenbar nicht kannte, stellte sich auf die Seite der drei Protestierenden. Es forderte Anna auf, die Frauenbadi zu verlassen. Als sie sich zusammen mit anderen Gästinnen weigerte, wurde die Kantonspolizei gerufen.

Warum hörte niemand auf das Sicherheitsteam?

Dass gleich die Kantonspolizei ausrückte, erstaunt – denn die Stadt hatte in dieser Saison erstmals ein spezialisiertes Sicherheitsunternehmen engagiert. «Taktvoll», wie das Team heisst, ist bekannt dafür, auf Deeskalation und Dialog statt auf Machtdemonstration mit Muskeln zu setzen. Das Unternehmen hat einen sehr guten Ruf und wurde 2025 etwa am Eurovision Song Contest in Basel engagiert.

Gemeinderätin Ursina Anderegg hatte den Entscheid, Taktvoll zu engagieren, letzte Woche gegenüber dem Lokalmedium «Hauptstadt» begründet: Das Personal sei letztes Jahr stark gefordert gewesen, und sie erhoffe sich einen «präventiven Effekt».

Taktvoll war am Sonntag vor Ort – doch weder Badipersonal noch Kantonspolizei wollten auf die Sicherheitsleute hören. Eine Taktvoll-Mitarbeiterin berichtet, dass sich der Konflikt frühzeitig abgezeichnet habe. Die Deeskalationskultur des Teams sei bei Beamten von Sportamt und Marzili auf Widerstand gestossen. Ein Teil des Personals lebe in einer Welt, in der Probleme im Sommer zu schnell mit «Ausländern oder fremden Kulturen» erklärt werden.

Die Frauenbadi befindet sich neben der grossen Badewiese. Keystone

Wie kam es zu Handschellen und Protest?

Konsequenz: Sechs Polizistinnen und Polizisten – darunter zwei Männer – betraten den reservierten Frauenbereich, drückten Anna zu Boden und legten ihr Handschellen an. Sie erlitt Schürfwunden und Blutergüsse.

Eine Polizeisprecherin teilte später mit, die «Person» sei abgeführt worden, weil sie sich der Aufforderung zum Verlassen widersetzt habe. Weitere Erklärungen, weshalb sechs Beamte mit Kastenwagen im Einsatz standen, konnte die Polizeisprecherin nicht nennen.

Eine grössere Gruppe von Gästen versuchte, die vorläufige Festnahme zu verhindern. Über WhatsApp und Signal wurden Solidaritätsaufrufe verschickt, es kam zu einem Tumult. Eine unbekannte Person verlor die Beherrschung und griff eine Polizistin tätlich an. Eine Zeugin erinnerte sich: «Wir waren alle so wütend. Die Aufgabe des Marzilis wäre es gewesen, aufzuklären und nicht zu erlauben, dass jemand verletzt wird.»

War die Spontandemo eigentlich erlaubt?

Kurz darauf kursierten Demonstrationsaufrufe. In Bern – so wie anderswo – ist es im Rahmen der Versammlungsfreiheit ausdrücklich erlaubt, sich kurzfristig zu versammeln und zu protestieren. Das Berner Kundgebungsreglement sieht solche Spontankundgebungen explizit vor.

Die Demonstration richtete sich gegen die Kantonspolizei, die am Waisenhausplatz ihren Hauptsitz hat. Laut einer Beteiligten filmte die Polizei die Kundgebung minutiös und hielt Kameras direkt in die Gesichter der Teilnehmenden. Als jemand zurückfilmen wollte, wurde ihm das Handy aus der Hand geschlagen.

Bei der Demo wurden Botschaften wie «Marzili besetzen!» mit Kreide geschrieben. Tobias Ettlin/ZVG

Am nächsten Tag folgte eine Medienmitteilung der Polizei mit der Schlagzeile «Polizistin bei Einsatz leicht verletzt». Der Rauswurf der trans Frau spielte keine zentrale keine Rolle, ihre Verletzungen wurden verschwiegen. Die Polizei bezeichnete die Kundgebung als «unbewilligt», was nach einem Blick ins Kundgebungsreglement zumindest fraglich erscheint. Am späteren Montagnachmittag deutete die Polizeisprecherin selbst an, daran zu zweifeln.

Was hätte Anna juristisch anders machen können?

Drei angefragte Juristinnen und Juristen sowie die Stadt selbst sind sich einig: Anna hat keinen Fehler gemacht. «Was man ihr vorwerfen kann, ist, dass sie kompromisslos für ihre Rechte einstand. Und das wird in unserem Rechtsstaat schnell bestraft. Wer sich gegen Ungerechtigkeit wehrt, kassiert je nach Gegner massive Gegenwehr», sagt ein Jurist, der nicht namentlich zitiert werden wollte.

Fakt ist: Erteilt die Polizei in der Schweiz eine Aufforderung, muss ihr Folge geleistet werden – auch wenn sie rechtlich unbegründet ist. Wer sich aktiv widersetzt, riskiert polizeilichen Zwang und unter Umständen eine Verurteilung. Das erklärt die Vereinigung der Demokratischen Jurist*innen Bern, welche am Montag den Fall mit dem Journalisten diskutierte.

Wer sich wehren wolle, könne das meist nur im Nachhinein tun, etwa mit einer Aufsichtsbeschwerde oder einer Feststellungsklage. Das Bundesgericht sieht letztere ausdrücklich als Instrument vor, um sich gegen Grundrechtsverstösse zu wehren.

In einem laufenden Polizeieinsatz bleibt aber Bürger*innen oft keine legale Gegenwehr, weshalb die Verfassung der Polizei verhältnismässigen Handeln vorschreibt. Ob die Polizei verhältnismässig handelte, werden – wenn überhaupt – Gerichte entscheiden können. Am Montagabend war unklar, ob sich Anna rechtlich wehren wird.

* Name geändert