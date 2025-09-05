  1. Privatkunden
Behörden warnen vor Verschwörungstheorien Masern breiten sich an Schweizer Schulen aus – Quarantänen verhängt

Sven Ziegler

5.9.2025

Die Masern sind eine vielfach unterschätzte Infektionskrankheit. (Archivbild)
Die Masern sind eine vielfach unterschätzte Infektionskrankheit. (Archivbild)
Cynthia Goldsmith/Centers for Disease Control and Prevention/dpa

Zum Start ins neue Schuljahr melden mehrere Kantone Masernerkrankungen bei Kindern. Die hoch ansteckende Krankheit sorgt für Quarantänen und eine erneute Diskussion um die Impfquote.

Redaktion blue News

05.09.2025, 07:44

05.09.2025, 07:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Luzern und Aargau wurden neue Masernfälle an Schulen bestätigt, ungeimpfte Kinder und Lehrpersonen müssen in Quarantäne
  • Die Impfung schützt fast vollständig vor schweren Verläufen, dennoch ist die Quote in manchen Regionen unterdurchschnittlich
  • Behörden warnen vor Verschwörungstheorien und fordern höhere Impfbereitschaft, um Ausbrüche nachhaltig zu verhindern
Mehr anzeigen

Der Schulstart in der Zentralschweiz ist von neuen Krankheitsfällen überschattet: In der Gemeinde Ruswil im Kanton Luzern wurde bei einem Mädchen Masern diagnostiziert, wie CH Media berichtet. Auch im Kanton Aargau bestätigte der kantonsärztliche Dienst einen Fall an einer Schule und verhängte Quarantäne für ungeimpfte Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen.

Die hochansteckende Viruskrankheit gilt als eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten überhaupt. «Es genügt, wenn eine infizierte, aber noch nicht erkrankte Person zwei Stunden zuvor in einem Raum war, und eine ungeimpfte Person steckt sich an», erklärte Simon Ming, Sprecher des Bundesamts für Gesundheit (BAG), gegenüber den CH-Media-Zeitungen.

Masern können schwere Komplikationen wie Lungen- oder Hirnentzündungen verursachen. «Masern führten oft zu schweren Komplikationen – und manchmal zum Tod», hält das BAG fest. Wer nicht immun ist, muss bei Kontakt mit Erkrankten für 21 Tage in Quarantäne.

Impfquote entscheidend

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 97 Masernerkrankungen registriert, im laufenden Jahr bisher 47. Häufig bringen ungeimpfte Personen die Infektion aus dem Ausland mit, was in der Schweiz zu Sekundärfällen führt.

Dabei könnte die Krankheit längst ausgerottet sein. Der Impfschutz liegt laut BAG bei 95 bis 98 Prozent. Auch wenn es in seltenen Fällen trotz Impfung zu einer Infektion kommt, verläuft die Krankheit deutlich milder.

Verschwörungstheorien verunsichern Eltern

Die Impfung ist wissenschaftlich unbestritten, dennoch kursieren Falschinformationen. Impfgegner verbreiten etwa die längst widerlegte Behauptung, die Masernimpfung könne Autismus auslösen, oder bezeichnen Masern als «harmlose Kinderkrankheit». Auch Verschwörungstheorien über angebliche Profite der Pharmaindustrie halten sich in sozialen Medien.

Gerade in ländlichen Regionen wie im Kanton Luzern liegt die Impfquote bei Kindern und Jugendlichen unter dem Schweizer Durchschnitt.

