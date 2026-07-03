Am frühen Freitagmorgen hat ein maskierter Mann in St. Gallen einen Tankstellenshop überfallen und Bargeld erbeutet. Die St. Galler Polizei fahndete nach ihm, konnte ihn aber bislang nicht fassen.

Die St. Galler Stadt- und Kantonspolizei löste eine Fahndung nach dem Tankstellen-Räuber aus, erwischte diesen aber nicht.

Darum geht’s Ein maskierter Mann überfiel am Freitagmorgen gegen 6.10 Uhr einen Tankstellenshop und erbeutete Bargeld.

Der Täter flüchtete nach dem Raub mit einem E-Scooter in Richtung Gossau ZH. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen und beschreibt den Gesuchten als 25- bis 30-jährigen Mann mit dunklen Augen und mittlerer Statur.

Während die halbe Schweiz am frühen Freitagmorgen die Nati anfeuert, fährt ein Mann um 6.10 Uhr mit seinem E-Scooter vor einem Tankstellenshop vor. Maskiert tritt er ein, begibt sich schnurstracks zur Kasse und bedroht die Angestellte mit einem Messer.

Er fordert die Frau auf, ihm Bargeld auszuhändigen, diese übergibt ihm einen nicht bekannten Betrag. Die Mitarbeiterin bleibt dabei unverletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen meldet.

Danach verlässt der Maskierte das Geschäft und fährt auf dem Scooter in Richtung Gossau ZH davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen ist der Täter flüchtig.

Zeugen gesucht

Die Polizei beschreibt den Gesuchten als etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklen Augen und mittlerer Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kapuzenjacke mit grauen Streifen an den Armen, schwarze Trainerhosen sowie braune Schuhe mit weisser Sohle. Sein Gesicht verdeckte er mit einem schwarzen Basecap und einer hellblauen Atemschutzmaske. Zudem trug er hellblaue Einweghandschuhe.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, die sich zur Tatzeit bei der Tankstelle aufhielten oder Angaben zur Fluchtrichtung des Täters machen können.