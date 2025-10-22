Massencrash auf A2 bei Hägendorf SO

Mehrere Autos waren nach dem Unfall schrottreif. Kapo SO

Auf der A2 bei Hägendorf SO ist es am Mittwochmorgen zu einem spektakulären Unfall mit fünf beteiligten Autos gekommen. Verletzt wurde niemand, der Verkehr kam aber in beide Richtungen zeitweise zum Stillstand.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Autofahrer verlor bei Hägendorf die Kontrolle und prallte in ein weiteres Fahrzeug.

In der Folge durchbrach ein Auto die Mittelleitplanke und kollidierte auf der Gegenfahrbahn.

Fünf Autos wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Mehr anzeigen

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Autobahn A2 bei Hägendorf (SO) ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ereignet. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, kam es kurz vor 8 Uhr in Fahrtrichtung Basel zu einem gefährlichen Schleudermanöver.

Ein Autofahrer verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in ein anderes Auto. Dessen Lenkerin wurde durch den Aufprall ebenfalls aus der Spur geschleudert, worauf sie die Mittelleitplanke durchbrach und auf der Gegenfahrbahn mit einem weiteren Wagen zusammenstiess.

Zwei zusätzliche Fahrzeuge wurden durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Insgesamt waren somit fünf Autos in den Unfall verwickelt – vier davon mussten abgeschleppt werden.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Autobahneinrichtungen erlitten jedoch erhebliche Schäden. Mitarbeitende der Nationalstrassen Nordwestschweiz (NSNW) waren im Einsatz, um die beschädigten Leitplanken und Fahrbahnteile zu sichern.

Der Unfall führte in den Morgenstunden zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen, sowohl Richtung Basel als auch Richtung Luzern. Gegen Mittag normalisierte sich die Lage wieder.

Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Kontrollverlust kam.