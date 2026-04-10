Der zweisprachige Bieler Regionalsender Telebielingue hat definitiv die Konzession für die Region Grand Chasseral, Seeland und Biel verloren. sda

Beim Regionalsender TeleBielingue stehen über 50 Medienschaffende vor dem Jobverlust. Nach dem definitiven Verlust der TV-Konzession und Millionen an Gebührengeldern läuft nun ein Konsultationsverfahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Regionalsender TeleBielingue stehen über 50 Medienschaffende vor dem Jobverlust.

Nach dem definitiven Verlust der TV-Konzession und Millionen an Gebührengeldern läuft nun ein Konsultationsverfahren.

Die Belegschaft ist laut Gewerkschaft verunsichert. Mehr anzeigen

Von der angekündigten Massenentlassung beim Regionalsender Tele Bielingue sind über 50 Medienschaffende betroffen. Das teilte die Gewerkschaft Syndicom am Freitag mit. 40 Angestellte sowie 16 regelmässig beschäftigte freie Medienschaffende würden ihren Job verlieren.

Die Besitzerin des Senders, die Gassmann-Gruppe, hatte bereits vergangene Woche angekündigt, die Arbeitsverhältnisse per Ende Juli 2026 zu kündigen. Hintergrund ist der definitive Verlust der TV-Konzession. Dadurch entgehen TeleBielingue jährlich rund 3,7 Millionen Franken an Gebührengeldern.

Im Streit um die Sendelizenz hatte das Bundesverwaltungsgericht Ende März entschieden, dass künftig der zweisprachige Sender Canal B das Versorgungsgebiet Berner Jura, Biel und Seeland übernimmt.

Aktuelle Situation belastet Belegschaft

Im nun laufenden Konsultationsverfahren vertritt Syndicom gemeinsam mit einer gewählten Personaldelegation die Interessen der Belegschaft. Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.

Laut Syndicom belaste die aktuelle Situation die Belegschaft stark: Seit über zwei Jahren herrsche Unsicherheit wegen des Konzessionsstreits. Gleichzeitig werde von den Mitarbeiter*innen erwartet, den Betrieb bis Mitte 2026 ohne Einschränkungen weiterzuführen.