Nach endgültigem Verlust der TV-KonzessionMassenentlassung bei Tele Bielingue betrifft über 50 Medienschaffende
Noemi Hüsser
10.4.2026
Beim Regionalsender TeleBielingue stehen über 50 Medienschaffende vor dem Jobverlust. Nach dem definitiven Verlust der TV-Konzession und Millionen an Gebührengeldern läuft nun ein Konsultationsverfahren.
Von der angekündigten Massenentlassung beim Regionalsender Tele Bielingue sind über 50 Medienschaffende betroffen. Das teilte die Gewerkschaft Syndicom am Freitag mit. 40 Angestellte sowie 16 regelmässig beschäftigte freie Medienschaffende würden ihren Job verlieren.
Die Besitzerin des Senders, die Gassmann-Gruppe, hatte bereits vergangene Woche angekündigt, die Arbeitsverhältnisse per Ende Juli 2026 zu kündigen. Hintergrund ist der definitive Verlust der TV-Konzession. Dadurch entgehen TeleBielingue jährlich rund 3,7 Millionen Franken an Gebührengeldern.
Im Streit um die Sendelizenz hatte das Bundesverwaltungsgericht Ende März entschieden, dass künftig der zweisprachige Sender Canal B das Versorgungsgebiet Berner Jura, Biel und Seeland übernimmt.
Aktuelle Situation belastet Belegschaft
Im nun laufenden Konsultationsverfahren vertritt Syndicom gemeinsam mit einer gewählten Personaldelegation die Interessen der Belegschaft. Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.
Laut Syndicom belaste die aktuelle Situation die Belegschaft stark: Seit über zwei Jahren herrsche Unsicherheit wegen des Konzessionsstreits. Gleichzeitig werde von den Mitarbeiter*innen erwartet, den Betrieb bis Mitte 2026 ohne Einschränkungen weiterzuführen.